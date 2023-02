Actualitzada 03/02/2023 a les 06:07

La negociació col·lectiva és essencial per a la promoció de la formació i la capacitació de les persones treballadores en matèria ambiental i per aconseguir que la transició ecològica es faci sota els principis de la transició justa. Per això, els sindicats europeus demanen incorporar els aspectes mediambientals als convenis, mitjançant clàusules específiques, i potenciar la creació de la figura del delegat o delegada de medi ambient i dels comitès de medi ambient. La lluita contra l’emergència climàtica, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació i la generació de residus, a més de tenir un fort impacte a la nostra societat, transformaran profundament el mercat laboral en els propers anys. Això requereix impulsar la formació massiva en matèria ambiental i la requalificació de les persones treballadores. Aquesta transició ecològica s’ha d’aprofitar com una oportunitat per crear llocs de treball verds i de qualitat en tots els sectors productius. Els sindicats europeus, amb motiu del Dia de l’educació ambiental, feliciten totes les persones dedicades a l’educació ambiental i demanen potenciar la figura de l’educador o educadora ambiental, avançant en la professionalització del sector, dotant-los d’una formació sòlida amb continguts adequats i aconseguint el reconeixement social i laboral que mereixen. Tenint en compte que el 1975 va tenir lloc a Belgrad el simposi internacional sobre educació ambiental, on es va publicar, en el marc dels programes de Nacions Unides, la Carta de Belgrad, que reflecteix els principis i els requisits bàsics de l’educació ambiental. L’objectiu és conscienciar la població mundial sobre la necessitat de preservar el medi ambient i que hi hagi un compromís individual i col·lectiu. Els treballadors i els seus representants haurien de participar en la formulació i execució dels programes de capacitació per als treballadors organitzats pels patrons i els governs. Cal treballar tots plegats per aconseguir que la transició ecològica esdevingui una realitat, sobretot en el món del treball.