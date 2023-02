Conscienciar les famílies sobre la tecnologia

Actualitzada 03/02/2023 a les 06:05

Unicef Andorra té com a missió millorar la vida dels infants de tot el món i contribuir que tinguin una vida plena i que puguin realitzar els seus somnis. A Andorra hem identificat que podem millorar molt la vida dels infants en l’aspecte de l’ús que fan de la tecnologia, centrant-nos en els adolescents. Per això vam decidir fer l’estudi de l’impacte de la tecnologia en aquest grup d’edat, comptant amb el suport del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la col·laboració d’Andorra Telecom, i vam presentar les conclusions el novembre de l’any passat. Aquest gener passat vam organitzar amb l’operadora del país una jornada de sensibilització sobre benestar digital, en què vam poder disposar de la presència de gran part dels implicats al voltant d’aquest tema: ministeris d’Educació i Ensenyament Superior, ministeri d’Afers Socials, Igualtat i Joventut, Andorra Recerca i Innovació, Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra, les associacions de mares i pares d’alumnes de l’escola andorrana i de la Sagrada Família, alumnes de batxillerat de l’escola Sant Ermengol, l’Agència Nacional de Ciberseguretat, la policia, l’àrea de Justícia juvenil, el Futbol Club Andorra, i l’Automòbil Club Andorra, obtenint el seu compromís per avançar en el benestar digital d’Andorra.A totes les intervencions el denominador comú va enllaçar molt amb les conclusions de l’estudi: el nivell de consciència de l’adolescent dels riscos que comporta l’ús d’internet és molt baix, i l’extensió de les conductes de risc són preocupants (sèxting, contacte amb desconeguts, ciberseducció). Aquests riscos són un reflex de les mateixes conductes que tenim els adults, que demostrem tenir un nivell de coneixement i pràctica de ciberseguretat molt baix, exercim un nivell de supervisió molt superficial, no tenim consciència del nostre paper com a model d’ús de les pantalles i ens costa veure la necessitat de liderar aquesta situació.Hem resumit aquest lideratge, segons les conclusions de l’estudi, en quatre temes principals: no permetre als adolescents l’ús d’internet després de la mitjanit, no fer servir (els mateixos adults) el mòbil a l’hora dels àpats, posar límits (en nombre d’hores) i controls (de continguts) i ser conscients de l’adequació a l’edat dels videojocs que omplen el temps d’oci dels nostres infants (seguir les codificacions d’edat dels jocs, l’anomenat codi PEGI), impedint sobretot que juguin a jocs destinats a majors d’edat. Si som capaços d’assumir aquestes premisses reduirem molt el risc que els nivells de benestar emocional, satisfacció amb la vida, integració social i depressió empitjorin. A més de tot això, cal continuar la conscienciació d’adults i adolescents, acompanyar les famílies, treballar molt l’educació emocional.És necessari aconseguir que els mateixos joves desenvolupin un criteri propi de què està bé i el que no, d’augmentar significativament el nivell de conscienciació sobre els possibles danys a un mateix, si s’està arribant a un ús problemàtic d’internet (definit a l’estudi com a incapacitat a controlar o reduir l’ús que fas d’internet, descuidar deures escolars o baixar notes per connectar-se, necessitar passar cada vegada més temps per sentir-se a gust, irritar-se per no poder connectar-se o haver de desconnectar-se, mentir als pares sobre el temps que passes a internet, deixar de fer coses que abans t’interessaven –típicament esports i aficions–, dir o fer coses per internet que no faries en persona, sensació de perdre’s coses si no estaves connectat). L’estudi quantificava aquest risc potencial en un 36% dels adolescents participants, normalment associat a una incapacitat a gestionar un equilibri adient entre el temps dedicat a les pantalles i a la resta d’activitats. I aquesta conscienciació ha d’arribar també als danys produïts als altres, cal explicar i formar els adolescents sobre l’impacte amplificador que tenen les xarxes en les accions d’assetjament i la devastació psicològica en les víctimes que els reben.Volem agrair el suport que hem rebut per dur a terme aquest estudi i a tots els participants en la Jornada sobre benestar digital. Volem també convidar tothom a participar en la Setmana d’internet segura, organitzada per Andorra Telecom, en què es donaran eines a infants, progenitors i docents per avançar entre tots en aquesta millora de la vida digital dels nostres infants.*Albert Mora, Director d’Unicef Andorra