Actualitzada 02/02/2023 a les 06:11

Hem acomiadat el 2022, un any molt convuls i amb diferents punts de tensió geopolítica que ens han deixat una forta inflació, pujades de tipus d’interès i una crisi energètica, que han tingut una afectació econòmica molt àmplia. En aquest context s’han trencat molts paradigmes, com ara la rendibilitat de la cartera d’inversió clàssica, que inverteix un 60% en actius de renda variable i un 40% en actius de renda fixa. Aquest model ha caigut prop d’un 16%, el pitjor comportament de 100 anys. Als mercats també hem vist companyies de referència com Tesla caure més d’un 70%, Amazon un 50% o Microsoft un 30%. Les cripto tampoc no s’han salvat d’aquesta correcció salvatge de mercat. Empreses i protocols que prometien canviar el món han desaparegut, el bitcoin ha tancat l’any perdent un 65% i ethereum el mateix, si els comparem amb el dòlar. Vaja, que podríem convenir que ha estat un any complicat pel que fa a inversió per a un ampli grup de valors i sectors, però també és cert que les caigudes registrades al món dels actius digitals han tingut una repercussió proporcionalment altíssima, que ens pot provocar una reflexió. Què vull dir?Per començar, és important dimensionar les coses. El sector cripto, que va arribar a estar valorat en més de tres trilions de dòlars, no supera actualment el trilió. Comparem? Per fer-nos una idea, la mida del mercat global d’accions s’estima en uns 125 trilions de dòlars, el de deute, de 230 trilions, i l’immobiliari està valorat en uns 317 trilions. Sobre la base d’aquests volums, veiem que la mida del mercat d’actius digitals encara és molt residual. Si demà desapareguessin no passaria absolutament res. Aleshores, per què hi ha tant soroll al voltant d’aquests actius? Els governs, els reguladors, els bancs, la premsa, estan obsessionats amb aquest tema. Per què genera tant de debat? La raó del seu protagonisme no és pel que són avui, ni el valor que tenen, la seva importància rau en allò que podrien arribar a ser en un futur no gaire llunyà.Avui parlem majoritàriament de les criptomonedes, que ara són en hores baixes. La majoria de la gent hi posa la seva atenció i, és clar, ara mateix la seva popularitat està com la seva cotització, baixa. És fàcil caure en la temptació d’augmentar el recel cap al món dels actius digitals si només ens fixem en les criptomedes i això seria un error. No deixem que un arbre no ens deixi veure el bosc. El bitcoin i les altres variants només han estat un primer cas d’ús, una primera aplicació d’una tecnologia molt més gran i que, en pocs anys, podria canviar moltes facetes de la nostra vida, igual que ho va fer internet: la tecnologia blockchain.De fet, el que vivim és justament l’evolució d’internet. La primera versió d’internet, l’anomenada Web1, era la que ens permetia únicament llegir contingut, després va venir la Web 2, on, a través de les xarxes socials, hem pogut contribuir, participar i aportar contingut. Ara ens enfrontem a la Web3, que ens permetrà ser amos de les nostres dades, les quals podrem gestionar i monetitzar utilitzant blockchain.Fins i tot en un any tan terrible com el que hem deixat enrere, les inversions en projectes relacionats amb Web3 (tokenització, finances descentralitzades i centralitzades, NFT, metaversos, e-sports) han mantingut un ritme frenètic. Segons Messari, un web que treballa per a la transparència de la criptoeconomia, el 2022 s’han invertit en aquest tipus d’iniciatives prop de 36 bilions de dòlars, a través de més de 1.500 rondes d’inversió, i el més cridaner és que cada cop més aquestes rondes estan liderades per inversors institucionals i tradicionals.Els usos que s’estan investigant de la tecnologia blockchain són molt diversos i en molts casos aporten un valor afegit molt important al seu camp d’aplicació, valor i avenços que van més enllà de l’interès financer i que tindran aplicacions pràctiques. El 2023 veurem molts exemples en parcel·les com els NFT, la tokenització, els metaversos, ciberseguretat, regulació i molts altres que anirem comentat en articles com aquest.Estem davant d’un canvi d’època i no pas d’una època de canvis. Per a molts és una realitat nova, un món que, a més, va molt ràpid i en què, també cal tenir-ho en compte, no és or tot el que llueix. En aquest context que inclou riscos i oportunitats, amb tota la precaució, la millor arma que tenim les persones és la formació i la curiositat per entendre. Això ens ajuda a tenir sempre una actitud crítica i d’anàlisi davant de qualsevol cosa, tenir les nostres pròpies opinions i ser més lliures. Cal tenir criteri i perspectiva perquè l’arbre no t’impedeixi veure el bosc, o el 2023, que el bitcoin no t’impedeixi veure el blockchain.* Carlos Salinas, Director d’actius digitals de MoraBanc