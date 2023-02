Impossible llogar

Actualitzada 01/02/2023 a les 06:13

El mercat del lloguer d’un pis a Andorra no és que s’hagi posat molt car, és que s’ha posat impossible. Ja no es tracta de la capacitat de pagament de les persones, ni tampoc dels preus dels pisos existents en lloguer, el principal problema és que no n’hi ha. Ben bé, tampoc seria així, doncs segons ens diuen hi ha actualment uns 6.200 pisos buits. Llegia fa poc el problema en dos edificis a Sant Julià de Lòria on rescindeixen els contractes de lloguer perquè s’han venut els edificis. On ha d’anar a viure tota aquesta gent? Potser n’hi ha que poden pagar preus totalment desorbitats, que tampoc és cap solució. El principal problema és que els pisos de lloguer són pràcticament inexistents. No em val que el nostre cap de Govern vulgui que hi hagi més pisos de lloguer a preu assequible per a les famílies amb menys recursos... El que necessitem són pisos de lloguer. Tampoc em val que s’hagi de controlar la inversió estrangera per posar solucions a aquest problema. Tot plegat són excuses... El que s’hauria de fer d’alguna manera és que aquests més de 6.000 pisos buits estiguessin al mercat del lloguer. Com? No ho sé. Perquè hi ha molta gent que prefereix tenir un pis tancat a zero euros, que llogat a un preu raonable? No ho acabo d’entendre. Tots són segones residències? Per què s’estan renovant contractes de lloguer a uns preus molt més elevats que els anteriors? És normal que obliguin a comprar un pis a moltes persones que duen molts anys de lloguer? Són normals els actuals preus de venda de pisos? Massa preguntes? El cert és que s’ha de fer quelcom perquè la gent pugui viure i treballar a Andorra...