Actualitzada 31/01/2023 a les 06:18

“El futur del Principat d’Andorra és incert, com ho és per a qualsevol país. No obstant, hi ha algunes tendències i desenvolupaments que es poden preveure que poden influir en el futur del país.El turisme continua sent una font important d’ingressos per a Andorra. El país té moltes atraccions turístiques, com ara els seus paisatges de muntanya, els seus centres comercials i els esports d’hivern. El turisme seguirà sent una font important d’ingressos per al país, però pot ser que es vegi afectat per les restriccions de viatge i les preocupacions ambientals.Andorra també es beneficia del seu sistema fiscal favorable, que atrau moltes empreses i inversors. Pot ser que aquesta atracció continuï en el futur, però també hi ha preocupacions que les regulacions internacionals per reduir l’evasió fiscal poden afectar aquest avantatge.Andorra ha estat treballant per modernitzar la seva economia i diversificar les seves fonts d’ingressos. Això inclou la inversió en tecnologia i en sectors com la salut i el benestar, l’educació i la formació, i l’energia sostenible. Aquestes inversions poden proporcionar oportunitats de creixement econòmic per al país en el futur.El futur del Principat d’Andorra també estarà influenciat per factors internacionals, com ara les relacions amb els seus veïns i les tendències econòmiques i polítiques globals. Andorra ha mantingut una posició neutral en les relacions internacionals i ha mantingut relacions amistoses amb molts països, això podria continuar en el futur.En resum, el futur del Principat d’Andorra és incert i estarà influenciat per molts factors, com el turisme, el sistema fiscal, la diversificació de l’economia i les relacions internacionals. Andorra ha demostrat ser capaç d’adaptar-se als canvis a través dels anys, i és probable que segueixi fent-ho en el futur per mantenir-se competitiu i pròsper.”Doncs, ja ho han llegit. Això és el que diu la intel·ligència artificial quan li he preguntat sobre el futur d’Andorra i que m’ho expliqués amb 250 paraules. No he canviat res. Sols esmentar que el mateix robot ja avisa que la informació no està actualitzada als darrers anys. Li he fet la pregunta en català i ha contestat sense cap problema, tal com està transcrit, sense canviar una sola paraula, ni la puntuació. Després he fet la mateixa pregunta, sols canviant alguna part de l’enunciat. La resposta en termes generals era la mateixa, però explicada en paraules diferents, de manera que no es pot detectar un presumpte plagi. Resulta, fins a cert punt, sorprenent.L’aparició i l’accés a la plataforma Open Chat GPT és com a mínim un tema entretingut. La setmana que ve els mostraré un parell d’exemples que els permetran valorar i jutjar el que es pot fer en només un parell de minuts.