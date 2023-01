Queda encara molt

Actualitzada 28/01/2023 a les 06:25

El debat que organitzava l’ADA, Associació de Dones d’Andorra, aquesta setmana posava l’accent en el camí que encara queda per recórrer i els estereotips que s’han de trencar en els temes de gènere. El Piinna, l’associació abanderada de l’activisme ciutadà a Espanya per la demanda de permisos de paternitat igualitaris i intransferibles de naixement i adopció, i el conegut club de las Malasmadres, una comunitat que reivindica el paper de la dona fugint dels estereotips de dones perfectes i assolir una conciliació real, van participar en el debat amb representació també andorrana. La necessitat d’apostar legislativament per permisos igualitaris pels dos progenitors, sense opció a intercanviar-los, defensa la paritat en la criança i la no discriminació per gènere. La societat patriarcal situa el rol de la dona com la cuidadora, la que de forma natural ha de renunciar a la seva carrera laboral si no vol ser qualificada de mala mare. Una més de les discriminacions que encara tenim naturalitzades a la nostra societat. Equiparar temes com la baixa de maternitat, però també eliminar estereotips encara presents, com ara la poca presència de la dona en alts càrrecs o la discriminació, serveix per evidenciar el camí que queda per recórrer a Andorra, que es troba lluny de la majoria de països europeus en aquestes polítiques. Són reivindicacions que prenen força, més en portes d’una campanya electoral on les associacions feministes volen que tingui un accent important en aquests temes.