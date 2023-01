Entitats i voluntariat

Actualitzada 27/01/2023 a les 06:28

Demà, dissabte, al Centre de Congressos del comú d’Andorra la Vella podrem gaudir de la primera fira del voluntariat. Des de l’àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut del Govern d’Andorra volen visualitzar i posar en relleu la importància del voluntariat en tots els àmbits, 28 expositors presents a la fira ens informaran dels diferents voluntariats que es duen a terme aquí, a Andorra, i fora de les nostres fronteres, establir connexió entre les diferents entitats representatives del voluntariat al nostre país així com promoure la fira com un fòrum pel diàleg i conèixer la labor que es du a terme des de cada entitat.El comitè andorrà del voluntariat, del qual tinc l’honor de formar part com a representant de les entitats socials, ha donat suport, entre altres, a la caminada d’Assandca, al Tour de França, al Cirque du Soleil, a la cursa Marc GG, a la cursa OTSO, a la cursa de la dona, a la cursa de l’esport per a tot­hom, a Mou-te per la teva salut, a la Trail de Canillo, a tota la temporada dels partits del MoraBanc Andorra, al concurs internacional de patinatge, al torneig WTA...La captació de nous voluntaris és quelcom primordial per a totes les entitats que hi serem presents, concretament Amida, i gràcies a l’aportació econòmica de 6.000 euros de part de Tabandor i la implicació del comitè andorrà del voluntariat i el ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat que lidera la ministra Judith Pallarés, ha pogut formar a través de la Fundació Pere Tarrés 20 voluntàries i voluntaris per acompanyar les persones grans amb diversitat funcional, treballant la intel·ligència emocional i l’empatia a més de treballar recursos per la resiliència en els més grans.Demà les portes de la sala Concòrdia del Centre de Congressos del comú d’Andorra la Vella estaran obertes des de les 10.30 fins a les 13.00 hores perquè puguis conèixer el món del voluntariat.