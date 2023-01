Actualitzada 25/01/2023 a les 06:05

El dia 30 s’hauria d’aprovar la llei dels treballadors per compte propi. Això sí, finalment es farà canviant la Llei impulsada pel ministre i excloent el concepte de treballador econòmicament dependent. És a dir, aquell que treballa normalment per a un sol client. La visita del Greta ha fet que els grups canviïn aquesta llei. Diuen que això es fa per evitar picaresques. Jo no ho veig així. Conec molta gent que treballa majoritàriament per a un sol client des de la seva empresa correctament creada, pagant les seves taxes i impostos i cotitzant a la seguretat social. Això no fa que es puguin anomenar falsos autònoms. També existeixen professionals liberals que tot i no disposar de cap empresa compleixen perfectament la normativa i també cotitzen adequadament com a treballadors per compte propi (o autònoms). Sé també que a molts empresaris els interessa molt més aquesta relació, doncs s’estalvien la cotització d’aquest treballadors, problemes laborals i altres coses... Però això també és del tot legal i correcte. No veig, doncs, cap inconvenient en aquesta relació de treball sempre que tothom compleixi la normativa i mantingui una relació correcta i sense abusos, vacances i horari inclosos.La picaresca que diuen que es vol erradicar amb aquesta eliminació en la llei es un altre tema totalment diferent i això s’ha de perseguir per una altra via. No tothom és, doncs, un fals autònom ni tots els empresaris s’aprofiten d’aquesta relació per imposar horaris, vacances o relacions similars a les d’un assalariat sense cotitzar. No veig cap inconvenient, doncs, que un treballador per compte propi disposi tant sols d’un client.