Biomedicina a Andorra

Actualitzada 24/01/2023 a les 06:11

Andorra compta, des de dijous passat, amb un nou marc legal per donar resposta als reptes científics relacionats amb la biomedicina, des de la garantia de la protecció de la dignitat, el benestar i els drets tant dels professionals del sector, com de la població en general. Amb l’aprovació al Consell General de la Llei de recerca i innovació biomèdica, es consoliden les bases perquè qualsevol centre vinculat a la medicina i la biotecnologia es pugui establir a Andorra i pugui desenvolupar la seva recerca igual que ho faria a qualsevol altre país de l’entorn europeu. També a l’inrevés, la llei vetlla perquè no pugui fer res que no podria fer a cap altre país d’Europa.Tenint en compte la seva importància i el seu component ètic, des del mateix moment que va entrar a tràmit parlamentari els grups de la majoria vam treballar per assolir una llei garantista, que a la vegada comptés amb el màxim consens possible d’entre totes les forces polítiques del Consell General. El resultat final és una llei dimensionada i pensada per a Andorra, també una llei avançada i modelable, perquè en pocs anys no quedi obsoleta, tenint en compte els constants avenços que fan evolucionar el sector. A la vegada, és una llei homologada, avalada pel Consell d’Europa, organisme que ens va fer suggeriments a través del seu Comitè de Bioètica, els quals han quedat inclosos en el text final.En clau de país, es tracta d’una llei que es converteix en oportunitat, perquè estimula la diversificació de la nostra economia, obrint la porta a convertir-nos en pol d’atracció del sector de la innovació en salut i biomedicina, a fer créixer el talent al nostre país i a retenir el que ja tenim el qual, cansat de no trobar oportunitats, ara marxa a buscar-ne a fora.Per donar cobertura plena a la llei, el mateix dijous també vam ratificar el Conveni d’Oviedo sobre els drets humans i la biomedicina, impulsat pel Consell d’Europa. Ens permet reforçar la seguretat jurídica perquè Andorra pugui ser actor destacat en un sector cabdal, de prestigi i que cada vegada té més pes a tot el món.* Sandra Codina, Consellera general del grup de DA