La setmaneta

Actualitzada 22/01/2023 a les 06:07

Quina setmaneta que hem tingut! Que Andorra és un país de neu, tots ho sabem i ho diem, però quan les previsions de neu són fortes i després aquesta triga tres dies a aparèixer com Déu mana, queda el regust d’engany en les previsions futuròlogues, apaivagat per la feliç calma de veure nevar des de casa. També de veure com, any rere any, i malgrat els avisos, encara hi ha valents que surten a la neu sense equipaments, que no triguen a inundar les pàgines de la premsa.Darrerament m’he aficionat a llegir tweets per allò d’estar informat i present a xarxes (o a més xarxes de les que habitualment estic present) i he pogut copsar com alguns es queixaven de la cancel·lació de l’esquí escolar evocant els vells (i per a alguns bons) temps en què encara que nevés abundantment o caigués el cel s’hi anava. Em permeto compartir que poques vegades vam acabar anant, almenys durant els meus anys escolars, a esquiar amb temporal de neu; no passava així als esquí clubs, on moltes vegades acabàvem a “la sala” esperant una millora climàtica. Tornant a l’esquí escolar, més aviat acabàvem arribant a l’escola i trucaven a la família perquè ens vingués a buscar. El que és clar és que quan s’és previsor, tot malament perquè es cancel·len les coses, i quan no se n’és, tot són crítiques per la manca de previsió... Sense trobar mai el punt mitjà que satisfaci tothom. Per variar, només faltaria.A tot això, aquesta setmana he hagut de batallar en l’àrdua tasca d’aconseguir fer una compra de cintes per a la meva col·lecció de condecoracions al Pakistan, fer el pagament i que el paquet arribi a Andorra. Resulta que, per enviar diners al Pakistan, els bancs necessiten vint mil papers justificatius per evitar sospites de blanqueig. I per acabar-ho d’adobar, resulta que poques companyies de missatgeria entreguen paquets a Andorra i t’obliguen a posar adreces espanyoles amb els costos de duana i recollida que implica. Ingressos de duana per importació que Andorra deixaria de facturar en el cas que se superi el mínim exempt personal de 220€. Ja fa anys que passa, però certament, comença a ser hora que es facilitin les vies perquè es pugui distribuir a Andorra en igualtat de condicions que a la Unió Europea.