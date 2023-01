El valor de l'esport

Actualitzada 21/01/2023 a les 06:12

Andorra s’ha erigit en un país que aposta fermament per la pràctica esportiva. Ens congratulem que ja fa un any es declarés l’esport com a sector d’interès nacional. Una declaració d’intencions que rubrica la consciència esportiva de la societat andorrana. La política existeix per fer reflectir els usos i costums de la ciutadania en accions reals i aquesta declaració en va ser una.La cultura de l’exercici físic al nostre país va acompanyada de la promoció de la salut. Practicar esport millora l’estat d’ànim i actua com a prevenció de malalties vinculades al sedentarisme. En aquest context, trobem la promoció de l’esport en edat infantil. Andorra gaudeix d’un dels entorns més privilegiats pel que fa a l’oferta de modalitats esportives. A cada parròquia hi ha disponible una instal·lació poliesportiva, des de pistes multiesport on tenen cabuda el bàsquet, handbol, voleibol o futbol sala, fins a espais habilitats per a esports més tècnics com la gimnàstica artística i rítmica. D’altra banda, és conegut per tothom que l’oferta de camps de futbol al país gairebé triplica el nombre de parròquies que hi ha a Andorra. Com que en la nostra cultura les inclemències del temps no són cap impediment, a l’hivern també aprofitem per esquiar amb les muntanyes plenes de neu verge.Establertes les bases, hem de promoure la pràctica esportiva entre els més menuts per diferents motius. El més essencial és conscienciar en les virtuts d’una vida físicament activa. Combat el sedentarisme crònic d’altres generacions i de retruc descongestiona d’alguna manera l’assistència sanitària. L’OMS en diverses ocasions ha recomanat que fins als disset anys la pràctica esportiva hauria de ser de seixanta minuts diaris d’exercici aeròbic i reforç muscular. També vull destacar la importància de transmetre els valors de l’esport, com ara l’esforç, el treball en equip, la constància i la superació personal. Andorra té molt camí per recórrer, però en aquest sentit anem pel camí correcte.