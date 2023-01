Turisme: sumar esforços individuals resulta en un gran èxit col·lectiu

Actualitzada 20/01/2023 a les 06:52

Andorra és, per excel·lència, un país d’hivern. Si bé és cert que treballem intensament des de fa anys per oferir un producte desestacionalitzat, amb opcions i activitats durant tot l’any, no ens podem oblidar que som, en primer lloc, una destinació turística hivernal. I Andorra és també, per se, una societat que suma esforços per tirar endavant; ja ho diu el nostre lema: Virtus Unita Fortior, la unió fa la força. I aquesta temporada n’estem tenint un clar exemple.La campanya turística d’hivern està sent, fins ara, tot un èxit. Després d’uns anys marcats per la pandèmia, la crisi global i la posterior recuperació progressiva del sector, sembla que el 2022 ha estat l’any de la recuperació turística. Hem assolit, per primera vegada a la nostra història, els 10 milions de pernoctacions en un sol any. La dada suposa no tan sols recuperar les xifres precovid, sinó superar-les amb escreix: l’increment és de prop del 13%. Queda palès que el model turístic del Principat està plenament consolidat: una bona oferta d’hivern, de qualitat, i una temporada d’estiu complementària que cada cop té més tirada.Però si alguna cosa fa que sigui un èxit, com he dit abans, és que tothom s’ha bolcat per aconseguir aquest propòsit i hi ha posat el seu granet de sorra. Les administracions públiques, que hi som per acompanyar, per descomptat. Però també el sector privat.Així, i malgrat la manca de neu d’aquest inici de temporada, les nostres estacions han treballat per oferir la seva millor cara, produint neu i treballant les pistes. Això ha permès tenir més de 100 quilòmetres esquiables als sectors de Grandvalira i més del 80% dels espais oberts a Arcalís i Pal Arinsal, també dins de Grandvalira Resorts. De fet, els dominis andorrans han estat els que han pogut oferir les millors condicions de tot el Pirineu i el nombre d’esquiadors pràcticament no ha davallat respecte a altres temporades.De la mateixa manera, Naturland, que per primer cop ha obert portes tot l’any, s’ha consolidat i ha augmentat el nombre de visitants: des del 24 de desembre l’han visitat prop d’11.000 persones, amb una despesa un 8% superior a la d’altres anys, i també amb els 14 quilòmetres de pistes d’esquí nòrdic obertes. O Caldea, aquest 2022 amb un augment de facturació global del 20% respecte al 2019 i la voluntat d’invertir 18 milions en els tres anys vinents per ampliar i reformar les seves instal·lacions.També els hotels i allotjaments turístics s’estan esforçant per continuar aportant una oferta de qualitat i a preus competitius. Això, sumat a la professionalització del sector –no s’han d’oblidar els diversos cursos de capacitació que s’organitzen i que aquest passat 2022 van formar 99 persones– també ha aportat resultats: el 2022, com deia abans, hem assolit el nombre de pernoctacions més alt des que tenim registres, sí, però també hem pujat l’ocupació mitjana del desembre i la dels primers dies de gener (fregant el 82% els dies de Reis), segons dades de la Unió Hotelera, i amb pràcticament ple total els caps de setmana als allotjaments turístics.Les xifres les confirma Estadística, que calcula un augment de turistes –els que passen com a mínim una nit al país– del 35% respecte al desembre de l’any anterior, i Andorra Telecom: mitjançant els telèfons presents al país poden confirmar que la majoria de visitants són espanyols i francesos, però també es recupera àmpliament el turisme del Regne Unit i es consolida el dels Països Baixos, Portugal, Bèlgica i els Estats Units.I tot això en un context de guerra a Europa que ha provocat una important crisi energètica que patim tots, i que també ens ha obligat a adoptar mesures d’estalvi difícils d’imaginar en altres èpoques.Ara, tenim a tocar un altre esdeveniment d’abast internacional: la celebració, a casa nostra, de les finals de la Copa del Món d’esquí entre el 13 i el 19 de març. Tot un repte que estic segur que assolirem i que tornarà a posar el nostre petit país al centre.Si avui us escric això i remarco totes aquestes dades és perquè voldria agrair-vos especialment a vosaltres, el sector turístic, la vostra ajuda i bona predisposició a l’hora de sumar per Andorra. Perquè si la temporada d’hivern, o la d’estiu, o l’any sencer, són un èxit, ho són perquè cadascú de vosaltres s’ha esforçat per aconseguir-ho: la suma de molts esforços individuals és la que resulta en un gran èxit col·lectiu.* Jordi Torres, Ministre de Turisme i Telecomunicacions