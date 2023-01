Concurs i mèrits

Actualitzada 19/01/2023 a les 06:14

El nomenament de la nova directora de RTVA en la persona d’Imma Jiménez ha aixecat polseguera. N’hi ha que creuen que caldria haver fet un concurs públic, mentre d’altres també pensen que no té la formació adient i, per tant, el perfil idoni per exercir aquest càrrec. Sobre aquest segon aspecte, el de la formació, personalment penso que se’n fa un gra massa. Vivim en un món de necessitats transversals, i els estudis són la base sobre el qual es desenvolupa la nostra carrera professional, però no han de ser una limitació. És evident que un dentista necessita una formació específica per exercir la seva activitat, que no pot desenvolupar qualsevol sense o amb una altra formació, però no té sentit que el dentista només pugui arreglar dents corcades. Per gestionar una empresa cal haver estudiat administració i direcció d’empreses? No. Per ser gestor d’un mitjà de comunicació cal que tinguis capacitat per governar el que tens entre mans (pressupost, personal, projecte) però sincerament ser periodista o comunicador audiovisual no et fa millor per decidir com gastar quatre milions i mig d’euros l’any. Per la mateixa regla de tres, tots els consellers de comú encarregats de l’atractiu departament d’aparcaments haurien de ser experts en barreres de pàrquing, oi? Penso que més que la formació, cal valorar els mèrits, que al final dictaminen si algú pot dur a terme aquella tasca. I l’única manera de fer-ho és de manera transparent a través d’un concurs públic. Només així la societat sabrà quines habilitats requereix l’executiu pel càrrec en qüestió i comparar, d’entre els candidats, qui és més mereixedor d’aquella plaça. Fàcil, oi?