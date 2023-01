'Humanum est'

Actualitzada 18/01/2023 a les 05:57

Abans-d’ahir, alguna de les piulades del compte de Twitter del Servei Meteorològic d’Andorra tenien un aire com de disculpa. Mireu, és que havíem promès unes nevades que, per les circumstàncies concretes del temps, no s’han acabat produint, venien a dir. Ara, no es preocupin, que a la tarda sí que nevarà, tal com havíem anunciat. Potser no tant com pensàvem. Però una mica sí. Penso que no caldria donar tantes explicacions per una petita variació en la previsió. La meteorologia és una ciència tan fascinant com inexactíssima, subjecta a un grau d’incertesa que encara la fa més atractiva. Què faríem, si ho poguéssim tenir tot claríssim dins d’un marge de quaranta-vuit hores? Estic segur que els amics del SMA ho fan tan bé com poden, tenen accés a tot l’instrumental necessari, als models de predicció de totes les agències possibles, i sobretot compten amb l’experiència local necessària –que a muntanya, amb els microclimes, sovint és la que determina la fiabilitat d’un pronòstic. Si al final les coses no surten com havien estat previstes no ha estat per culpa seva, sinó perquè l’atmosfera i els seus processos són, per definició inestables, capriciosos i intenten, sempre que poden, fer la punyeta als hòmens del temps per fer-los quedar malament. Jo crec que no cal anar amb tanta prevenció, i que la ciutadania hauria de ser comprensiva i solidària amb el gremi dels col·legues de Bill Murray al Dia de la Marmota. I si no estan contents, que se’n refiïn només de la predicció que ens apareix al telèfon, en la que els humans confiem com si fos l’oracle de Delfos o una revelació de la marededeu de Fàtima.