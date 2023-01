Actualitzada 18/01/2023 a les 06:47

En el meu escrit anterior vaig cometre un suposat error, quan vaig assegurar que a Naturland tan sols un accionista (el comú de Sant Julià) aportava diners a la societat (en lloc de fer-ho tots els accionistes). Doncs anava errat, resulta que un altre accionista aportarà diners. I aquest no serà ni mes ni menys que la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria. Que al final resulta que som molts residents de la parròquia laurediana. Segons diu un mitjà de comunicació seran 1,4 milions d’ euros, 1,5 segons un altre mitjà. Tampoc vindrà de la diferència, si sobren me’ls poden donar a mi i si falten que no me’ls demanin a mi. De fet, la Mútua Elèctrica invertirà 1,4 o 1, 5 milions per cobrir els aparcaments de l’empresa amb plaques solars i farà aportacions cada any de 50.000 euros per al seu manteniment. D’entrada, em sembla perfecte tot el que sigui estalviar en consum energètic, en energia renovable, en millora energètica, etc. El que no entenc gaire és el significat de la paraula inversió, que segons els diccionaris vol dir utilitzar recursos per obtenir un benefici. Quin benefici? Que no sigui energètic? Naturland serà, doncs, autosuficient a partir d’aquest any en consum d’energia, però no ho paguen ells, ho paguem els accionistes de la Mútua Elèctrica. O bé pagaran un rebut de llum cada mes per la inversió realitzada? M’agradaria molt que algú expliqués d’alguna manera millor tot aquest tema als accionistes de la Mútua que veurem segurament els nostres dividends disminuïts en el cobrament del proper any per culpa de la inversió. De fet, resulta tan evident que Naturland és UL i la Mútua també...