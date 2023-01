Actualitzada 17/01/2023 a les 06:00

Un dels nostres compromisos d’aquesta legislatura, que hem reiterat també en les nombroses reunions que hem mantingut aquests quatre anys amb associacions, entitats, federacions i altres col·lectius del país, ha estat el de regular a Andorra la figura del mecenatge. És a dir, el suport econòmic que es dona a una persona o a una entitat perquè pugui desenvolupar la seva obra o tasca.Aquest compromís quedarà plasmat a través de la Llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres, que votarem dijous vinent al Consell General. És la llei idònia tenint en compte que, per fomentar i consolidar aquesta figura a Andorra, les persones físiques o jurídiques que hi optin podran acollir-se a deduccions fiscals, sigui a través de l’impost de societats o de l’IRPF. Es tracta d’una fórmula que aporta beneficis per a les tres parts: qui rep el mecenatge, qui el dona i l’Estat.A més, i després d’un conjunt d’esmenes que vam entrar els grups de la majoria, han quedat ampliats encara més els avantatges fiscals per als qui apostin pel mecenatge: hem augmentat el percentatge del donatiu que genera el dret a la deducció i el límit existent en la base de la tributació.També hem definit tres línies de mecenatge: l’esponsorització i patrocini (per a artistes i esportistes amateurs o entitats), el mecenatge per a projectes d’interès nacional (com, per exemple, la restauració d’una església d’alt valor patrimonial) i el micromecenatge (relacionat amb les donacions solidàries a associacions, entitats, etc.). L’àmbit de les tres línies s’estén a aspectes culturals, esportius, socials o mediambientals.Amb el mecenatge afavorim, per tant, talent i dedicació, creació i oportunitats per a persones o col·lectius que, per manca de recursos, no les podrien tirar endavant. A la vegada, afavorim el compromís ciutadà i empresarial amb la cultura, l’esport o el medi ambient, fet que acaba repercutint en una societat més cohesionada i compromesa.* Carles Enseñat, President del grup demòcrata