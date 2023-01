L'estalvi energètic, la fita de tothom

Actualitzada 17/01/2023 a les 06:05

Cada quilowatt d’energia que estalvies ens l’estalviem tots. Amb aquest missatge hem animat les últimes setmanes empreses, Administració i ciutadania a aplicar mesures d’estalvi energètic per poder afrontar amb més garanties un hivern energètic que, com a mínim, es dibuixava complicat. La situació global i l’increment de preus, així com la volatilitat de la disponibilitat d’energia, han propiciat la necessitat d’implementar accions concretes i obligatòries per reduir el consum del país.Gràcies a aquestes primeres mesures, segons dades de FEDA, durant els mesos de novembre i desembre s’ha reduït el consum energètic un 8% i 9,5%, respectivament, en relació amb els mateixos mesos de l’any passat. Cal posar en relleu que justament aquests dos mesos han registrat una gran afluència turística molt per sobre del 2021, i tot i això s’ha aconseguit assolir una reducció important del consum energètic. Les xifres demostren un seguiment global de les mesures d’estalvi i esbossen un bon inici de camí.El Govern ha volgut assolir l’objectiu d’estalvi explicant, conscienciant, pactant i recomanant i buscant el màxim de col·laboració de tothom, tant de les administracions com de la ciutadania, i per descomptat del sector empresarial. Tenim el convenciment que abans d’imposar cal explicar i convèncer, perquè és la millor fórmula per a un compliment de les mesures.D’aquesta manera, i complint amb el rol exemplar de l’Administració, totes les dependències del Govern van ser les primeres a autoimposar-se mesures d’estalvi energètic. Al setembre l’executiu va aprovar el decret i posteriorment, al novembre, es va signar un acord de col·laboració amb els comuns per a la implementació de les mateixes mesures. Amb tot, el mes de desembre s’ha assolit una reducció del 34,5% del consum d’energia provinent de l’enllumenat públic, malgrat les festes de Nadal. Pel que fa a l’estalvi dels mateixos edificis públics, la reducció aconseguida és del 16,8% respecte del mateix mes de l’any passat.En paral·lel, el Govern també ha treballat amb els representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), la Confederació Empresarial d’Andorra (CEA), l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics, Autèntics Hotels i la Unió Hotelera, per preparar l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència energètics en el sector empresarial. Fruit de tots aquests treballs, i amb la voluntat que no es pogués generar competència entre sectors, el Govern va aprovar un decret amb mesures obligatòries aplicables al sector empresarial, amb una temporalitat concreta de dos mesos.Com he comentat, la pedagogia i l’acompanyament en la implementació de les mesures són aspectes fonamentals per al ministeri. És per aquest motiu que, des que es va aprovar el decret de compliment obligat, el cos d’inspecció ha anat a més de 300 comerços per donar a conèixer de primera mà les mesures que cal adoptar i recomanar les millors decisions per a l’eficiència energètica. Cal posar en relleu la bona predisposició global, durant les visites, de la majoria d’establiments, que han facilitat l’assoliment de les xifres actuals de reducció del consum.Sabem que la situació actual és conjuntural i extrema, i per aquest motiu hem pres mesures que s’hi acorden. Però aquesta crisi també ens ha demostrat que cal seguir avançant en el full de ruta impulsat pel Govern i el ministeri per consolidar un model basat en l’estalvi i l’eficiència i per incrementar la sobirania energètica del país. És primordial desplegar el model energètic que democratitza i descentralitza la producció elèctrica, perquè la producció nacional ha estat un element important per esmorteir l’elevat cost de compra del preu de l’energia.L’estalvi és cosa de tothom, i malgrat que des del Govern només hem recomanat a la ciutadania reduir el seu consum energètic de forma voluntària, la població ha respost de la mateixa manera que ho va fer durant la covid-19. El mes de desembre es va reduir un 12,1% el consum per part de les llars del país. Una xifra que demostra la implicació, que voldria aprofitar per agrair a totes les persones que han participat en l’estalvi energètic en aquesta situació de crisi energètica, renunciant en molts casos al confort individual.* Silvia Calvó, Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat