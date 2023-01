Entre Shakira i Piqué

Actualitzada 17/01/2023 a les 06:19

L’última cançó de Shakira, dedicada al seu ex, porta un grapat de visites a YouTube, quasi 110 milions en tres dies a l’hora d’escriure aquesta tribuna, i ha mogut més paraules i opinions que qualsevol altre tema en els últims dies. Tothom ha dit la seva sobre la particular venjança de la cantant colombiana.En l’àmbit personal, al principi, la notícia o la cançó no em va afectar quasi gens, però, com quasi sempre passa amb aquests temes, al final el corrent mediàtic t’emporta i dius què en penses.Si he de ser sincer, he de confessar que la meva opinió ha estat més aviat variable, subjecta a d’altres influències, la qual cosa demostra un cop més que està bé obrir una mica la ment i sempre tenir la possibilitat de canviar d’opinió. També és veritat que, i amb això sí que no he canviat gaire, li donem una importància a la notícia que, en la meva opinió, evidentment no té.En principi pots pensar que la cantant s’ha passat i posar-te en el lloc de Gerard Piqué, a qui la cançó li deu fer molt fer poca gràcia. Però d’aquesta inicial poca gràcia he passat a pensar que en realitat la col·laboració amb BZRP té bastanta gràcia, i al cap i a la fi no crec que perjudiqui gaire la vida de Gerard Piqué, ara que ja no el poden xiular als camps de futbol, així com tampoc les persones a les quals Shakira fa referència a la cançó.Els articles de Josep Maria Bach i Jordi Évole a La Vanguardia, i el de Ramon Llorens, diumenge al Diari d’Andorra, m’han ajudat a veure-ho d’una altra manera. El primer d’ells, dedicat al barcelonistes que es van passar quatre pobles amb Luis Figo; el segon, de Jordi Évole, parlant de la visió comercial de Shakira, que més enllà de l’innegable èxit de la cançó ha aconseguit que tothom parli d’ella com a cantant, i Llorens fent una anàlisi molt encertada sobre les crítiques desproporcionades que ha rebut la cançó. Si Piqué és un bon promotor i comerciant; Shakira li ha fet un avançament per la dreta. Al final, la cançó tampoc és per emprenyar-se gaire, toca una mica el pebrots, sí, però si es pensa bé cal prendre-se-la amb sentit de l’humor. No conté cap insult, i la pot escoltar i cantar tothom, fins i tot els més petits de la casa.Hi haurà venjança de Piqué? El seu primer tuit de resposta ha estat: “La vida pot ser meravellosa.” No li falta raó. I entretinguda, també. Necessitem més música, més debat intranscendent, més espectacle i menys maldecaps. Si totes les guerres fossin com aquesta el món funcionaria una mica millor.