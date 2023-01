Confiança i honestedat

Actualitzada 17/01/2023 a les 06:07

Aquest cap de setmana hem pogut escoltar l’Anna Pineda, ponent del seminari per a entitats sense ànim de lucre que organitza la Universitat d’Andorra, fundraiser com es defineix ella mateixa i actual directora de mobilització de fons de MSF Internacional. Recordeu la campanya de MSF Espanya Pastillas contra el dolor ajeno? Ella va liderar l’equip que la va fer possible i que està considerada una de les millors campanyes de recaptació de fons en el món de les ONG.L’Anna sempre parla de crear relacions de confiança amb els donants. I podem pensar que té a veure crear relacions de confiança amb el fundraising si a les campanyes els estem demanant diners?Sense els donants, les ONG no podrien acomplir la seva missió, tant si és atendre persones en situació d’emergència com fa MSF com donar suport a persones de col·lectius vulnerables, siguin infants, persones grans, amb alguna discapacitat, amb trastorns de salut mental o víctimes d’abusos o violència. Però un fundraiser ha de saber que darrere de cada donació hi ha una persona que creu en el seu missatge, que complirà allò que li està explicant. En realitat, li està donant la seva confiança.I si algú et diposita la seva confiança, li has de retornar sent transparent i honest. El compromís que et demostra el donant l’has de respectar, l’has de valorar i se l’ha de mantenir informat, se l’ha d’implicar, se li ha de demostrar l’impacte que tenen els seus diners, el seu temps... I aquesta honestedat implica sinceritat si en algun moment no pots acceptar més donacions si no les pots destinar als teus projectes.I un exemple. MSF actua només en emergències i quan va passar el tsunami al sud-est asiàtic, tota la societat es va bolcar a fer donacions, fins al punt que MSF va haver de demanar que no els en fessin més perquè ja havien cobert el seu pressupost. Va ser un exercici de sinceritat que els seus donants encara els agraeixen ara.