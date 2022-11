Actualitzada 16/11/2022 a les 06:31

És una evidència que a Andorra necessitem els treballadors temporers. Segons diuen existeixen uns 4.900 llocs de treballs previstos per a aquesta campanya i al servei d’ocupació, evidentment, no hi ha tanta gent. Val a dir que deixo de banda els possibles salaris a pagar, tot i que també forma part molt important en el tema dels treballadors. El problema que ens ve a sobre és molt més important que els salaris que podem o volem pagar. Moltes persones han vingut o pensen venir a la recerca d’una feina temporal, tot i que rebin l’avís que no “perdin el temps” i aquest és un greu problema que hauríem de resoldre. Rebre gent sense feina ni permís de treball és un fet que ja estem veient cada dia i que no sabem solucionar. D’una banda, generalment, a les feines demanen papers i a Immigració demanen una feina. És el peix que es mossega la cua... Hi ha persones que venen ja amb una feina o la poden aconseguir però es troben moltes dificultats per trobar un allotjament. No és gens d’estranyar ja que el preu mitjà del lloguer és ara mateix de 13,34 euros el metre quadrat. Que suposa pagar 800 euros per un pis de 60 metres quadrats. I els salaris a cobrar no suposen gaire més que aquest import. Sense oblidar el preu a Andorra de l’alimentació, que és molt més elevat que als països veïns i als països d’on solen venir aquests treballadors temporers. Aquest preu mitjà del lloguer, tot i disposar actualment d’uns 6.000 pisos buits, impossibiliten el treball a Andorra. Mentrestant a Govern tan sols admeten dificultats en la gestió dels fluxos de temporers. S’ha de donar una resposta immediata a aquest problema...