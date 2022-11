Actualitzada 16/11/2022 a les 06:14

No, si la teoria ja la sé. És allò que diuen els anglesos: Don’t feed the troll. No doneu de menjar al trol, que s’engreixa. Però és que ja n’hi ha prou, home. Ara, aquell individu que tots tenim al cap ha penjat un vídeo on se’l veu conduint el famós esportiu dels pebrots (vermells) amb els genolls, per Prat de la Creu. Mira, papa, sense mans. Ho grava amb el mòbil i encabat té els santíssims nassos de fer-ho públic, per fer trempar encara més el seu ego bufat i –imagino– provocar reaccions enfurismades com aquesta. És, certament, admirable la capacitat humana per al foment de l’estultícia, però estem arribant a extrems on la cosa ja passa de taca d’oli. El més fotut del cas és que, acomplerta aquesta fase, en què consistirà la següent? Només se m’acuden procacitats que no fora elegant que s’exposessin aquí, que hi ha canalla. Però segur que ho ha pensat. Després d’un tuit de denúncia d’un ciutadà, la policia contesta: “Moltes gràcies per traslladar-nos la teva opinió. N’estem al corrent i hi treballem.” Deixem de banda que a la policia no se li va traslladar una simple opinió, sinó una pregunta ben concreta: si pot actuar veient el vídeo d’una infracció concreta o bé és que el protagonista té una protecció especial. Voldria pensar que no, i que darrere d’aquest “hi treballem” hi ha accions concretes que aviat es materialitzaran. Prou malament està el trànsit a Andorra per haver d’aguantar, a més, els capricis i excentricitats d’un narcisista que ens posa a tots en risc.