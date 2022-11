Setè congrés de Demòcrates

Actualitzada 15/11/2022 a les 06:59

El proper congrés de Demòcrates tindrà lloc demà, dimecres 16 de novembre, a les set de la tarda. Serà el Setè congrés, es farà en format reduït i tindrà lloc entre setmana. El context en el qual ens trobem, amb una carregada agenda política, a final de la legislatura, ens ha fet decantar per aquesta opció.Els estatuts de Demòcrates estableixen la celebració de congressos ordinaris, en els quals estan cridats a assistir tots els afiliats i en què també se’ls invita a participar activament. Efectivament, essent el congrés la màxima representació del partit, tal com preveuen també els estatuts, és l’espai en què els militants aproven les línies polítiques, les ponències treballades, reglaments o altres documents fonamentals.El congrés està obert a tota la nostra militància i serà el moment de posar en comú aspectes vinculants en el treball del partit, com és la modificació d’un punt dels nostres estatuts per adaptar-los a la nova Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. També inclourem un document de principis de partit, que servirà per renovar el nostre compromís amb Andorra, gairebé 12 anys després de la nostra creació.A banda de les intervencions del president del grup parlamentari, Carles Enseñat, i del president del partit, Xavier Espot, farem balanç de com ha estat de vinculant la nostra tasca com a grup polític.Així doncs, farem un repàs del grau d’acompliment de les set ponències que vam debatre i aprovar al darrer congrés. Exposarem si les nostres demandes sobre temes d’actualitat i de país que ens preocupaven i que vam recollir, com també els neguits dels nostres ciutadans, han obtingut resposta. Ja us puc avançar una satisfacció molt gran amb la valoració d’aquest grau d’acompliment.Només em queda fer una darrera crida a tots els afiliats perquè vingueu en gran nombre i puguem trobar-nos un cop més demà al vespre. En un congrés que ens permetrà fer sentir la nostra veu i força, i més ara que tenim un escenari d’eleccions a tocar i en què haurem de començar a definir les línies del nostre programa electoral.Hem de seguir contribuint a escriure la millor història possible per a Andorra. Perquè a Demòcrates, totes les persones compten!* Rosalina Areny, secretària d'organització de DA