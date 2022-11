Notes de llibre

Actualitzada 15/11/2022 a les 06:36

Dissabte passat es va presentar a la Seu l’esplèndida edició que l’amic Lluís Obiols ha fet del Llibre de Notes (Anem Editors), un manuscrit formidable que hi ha a l’Arxiu Municipal de la Seu i que se centra, sobretot, en la Guerra Gran, un conflicte que va esclatar el 1793 entre Espanya i la Convenció republicana francesa, i que va tenir com a escenari principal la serralada pirinenca. En aquest relat hi ha un deliciós episodi andorrà, que retrata com mai la idiosincràsia política del país. La història apareix al Llibre de Notes i un servidor també la va tractar en detall a l’edició del viatges de Don Francisco de Zamora. Es veu que l’exèrcit francès havia ocupat temporalment la Solana i hi tenia tot de bestiar pasturant. El maig de 1794, el Menut de Prullans, cèlebre contrabandista, al davant d’una companyia de miquelets, va robar als francesos quatre-cents cinquanta-tres caps de bestiar. Van travessar tot Andorra amb el botí, que va portar a Castellciutat. Des de Puigcerdà el general Doppet (metge especialitzat en magnetisme animal i autor d’una obra eròtica titulada Traité du fouet et de ses effets sour le physique de l’amour) es va enfurismar i va amenaçar el Consell General amb la invasió immediata (i, de fet, algunes companyies es van desplegar per Canillo i Encamp). La flegma amb què va respondre el secretari del Consell, Tomàs Palmitjavila, és digna de figurar als annals de la diplomàcia andorrana: els va dir que, com que el Menut i el bestiar havien travessat les valls de nit, ningú no se n’havia adonat i, per tant, no es va poder prendre cap providència per impedir-ho. Si això no és fer l’andorrà…