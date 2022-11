El sector turístic necessita temporers

Actualitzada 15/11/2022 a les 06:44

El turisme genera llocs de treball de forma directa i també indirecta, ja que arrossega d’altres sectors econòmics. S’estima que, per cada 100 llocs de treball relacionats directament amb el turisme, se’n creen 70 més de relació indirecta. Tot i que l’afluència turística es distribueix al llarg de l’any, presenta increments durant l’hivern i l’estiu, que condicionen una demanda laboral no exempta de problemes. Per afrontar aquests pics d’activitat s’ha recorregut, tradicionalment, a mà d’obra temporal, una realitat amb poca visibilitat en què la majoria de treballadors tenen vinculació directa amb el turisme, especialment l’hoteleria. De les 4.910 autoritzacions de la quota d’hivern, que augmenta un 17% respecte a la de l’any passat, el 70% correspon al sector hoteler i el 20% a les pistes d’esquí.L’allotjament d’aquests temporers és una qüestió recurrent que, des de fa uns anys, agafa el país sense haver fet els deures. Resulten insuficients els esforços d’alguns hotels per allotjar els seus treballadors i els d’empreses com Grandvalira Resorts que ofereix més de 800 places. Les immobiliàries han deixat de banda el negoci que podrien suposar els temporers per la manca d’oferta d’habitatge i, segons l’AGIA, la solució implica compartir habitació, sense arribar als pisos pastera. Andorra disposa de 44.000 places, entre els diferents tipus d’allotjament turístic, deu vegades més que la quota autoritzada. La problemàtica dels treballadors és d’allotjament, que no d’habitatge, i no és exclusiva del nostre país. A les Balears han gaudit d’una temporada estival excepcional, però molts treballadors del sector turístic han viscut en condicions indignes per manca d’allotjament.La gran majoria dels temporers estan englobats a l’epígraf altres nacionalitats, integrat majoritàriament per ciutadans de països iberoamericans. Per fidelitzar aquests treballadors, el Govern ha prorrogat les quotes de la temporada anterior i vol donar permís de residència als que hagin fet tres temporades consecutives. Però, malgrat la percepció de molts temporers que cada cop compensa menys venir a Andorra, l’afluència massiva de joves a la cerca de treball, influïda per la situació econòmica dels seus països, ha superat les previsions i s’ha escapat al control de l’Administració.