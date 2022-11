Actualitzada 12/11/2022 a les 06:32

No deixem de sentir que estem en un moment molt especial, on la confluència de factors dificulta buscar vies úniques. En terminologia empresarial ho denominen VUCA, acrònim de l’anglès que es fa servir per definir una situació com volàtil, incerta, complexa i ambigua. La noció de VUCA va ser creada, de fet, per l’Escola de Guerra de l’Exèrcit dels Estats Units per descriure la volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat del món sorgit després de la famosa Guerra Freda. El context que tenim amb l’escalada de preus, la crisi econòmica i energètica, sumades a les inestabilitats geopolítiques i el canvi constant amb les noves tecnologies, fa que l’adaptació i capacitat de nou aprenentatge sigui bàsica. Per tot això conceptes com economia circular, disrupció, intercanvi o sostenibilitat estan a l’ordre del dia. Noves formes de relacionar-se, com col·lectius que s’ajuden entre ells donat el que tenen, fent el que saben a canvi d’una altra cosa, compartint recursos. Estalvi energètic per evitar crisis i fallades de subministrament i alhora per ser més sostenibles. Consums responsables, i nous models i llocs de treball, orientacions des de l’aprenentatge. Tot per navegar, serpentejant, enmig de la tempesta en la volatilitat i la incertesa en la qual estem submergits. De vegades tornar a les coses senzilles, redefinir estratègies, buscar entorns favorables sempre seguint el nord, és el que permet seguir pilotant el vaixell.