Qüestió de responsabilitats

Actualitzada 11/11/2022 a les 06:18

L’altre dia –una vegada més– se’ns instava des de Govern a ser responsables pel control energètic, per evitar talls de llum general per part d’aquest. Fa unes setmanes, s’instava patronal i sindicats a posar-se d’acord per l’augment del salari mínim, amb “l’amenaça” que si ells no es posaven d’acord, seria el mateix cap de Govern qui imposaria el percentatge de la pujada del salari mínim. Per acabar d’evidenciar-ho, qui no recorda les diverses reprimendes per part de l’executiu, responsabilitzant la ciutadania del control de la pandèmia. Per resumir, aquest executiu s’ha basat a desar la seva responsabilitat en la ciutadania per no prendre decisions.Aquest podria ser el resum del relat. Però crec que és el moment de dir “prou”. Crec que la ciutadania estem demostrant en tot moment responsabilitat. El que no podem permetre és que des de l’executiu se’ns responsabilitzi d’unes decisions per a les quals ha estat escollit. No podem permetre que se’ns amenaci per la mala gestió en el passat de les polítiques de DA. Ni és responsabilitat nostra la gestió que s’ha fet de FEDA, ni és responsabilitat nostra haver de decidir l’augment del salari mínim –en què el Govern ha de prendre la decisió després d’escoltar totes les parts–, no havia de ser responsabilitat nostra el seguiment de la covid més enllà –i ho vam fer així– de respectar les regles que se’ns demanava de complir per evitar-ne la propagació.Em molesta que ens passin una responsabilitat que no ens pertoca per evitar que l’executiu i DA quedin “tacats” per decisions impopulars per a certs sectors més afins o per la possibilitat de dir que s’han equivocat, amb l’excusa perfecta de passar la responsabilitat a la ciutadania.No entenc el to paternalista de: “o ens portem bé, o ens renyaran, perquè som molt dolents”. Ni som dolents, ni som irresponsables, ni és la nostra funció prendre decisions. I crec que la ciutadania comença a demanar que prenguin decisions fermes, per començar a erradicar la greu situació de crisi econòmica i social que estem vivint. Comencin a prendre decisions o facin un pas al costat, si els plau.* Pere Baró, Secretari d’organització del PS