Actualitzada 11/11/2022 a les 06:21

Els efectes del canvi climàtic són cada dia més evidents, afectant greument tots els àmbits de la vida. En l’àmbit del treball també té efectes indiscutibles, suposant un dels desafiaments més importants que s’aborden globalment. L’Organització Internacional del Treball (OIT) ha advertit que el fenomen està provocant un greu perjudici de l’activitat econòmica i social a moltes àrees de tots els continents, repercutint directament en sectors com l’agropecuari, l’energètic o el turístic, i indirectament en tots els altres. L’OIT ha estimat que, si es mantenen les pautes d’escalfament actuals, el 2030 es perdrà un 2,2% d’hores de treball a tot el món a causa de l’estrès tèrmic, fet que suposa una pèrdua de productivitat equivalent a 80 milions de llocs de treball a temps complet. A més, el canvi climàtic i les polítiques encaminades a la mitigació estan provocant conseqüències immediates en termes de pèrdua d’ocupació i cohesió social. Per això, cal que unim tots els esforços, i el sindicat estarà al capdavant, per crear un altre model productiu en què s’integrin ecologia i ocupació. Es tracta que hi hagi una veritable transició ecològica justa cap a economies inclusives i amb baixes emissions de carboni que maximitzin les oportunitats de prosperitat econòmica i protecció social per a totes les persones. Hem de dissenyar un sistema que contingui canvis estructurals per desenvolupar una economia verda i circular, que uneixi benestar humà i social amb respecte al medi ambient. Concretament, cal una reducció dràstica de gasos d’efecte d’hivernacle; avançar en la descarbonització i l’ús d’energies renovables; mesures d’adaptació a la nova realitat climática; reduir l’extracció de primeres matèries i la generació de residus, i la protecció dels ecosistemes i la biodiversitat. A més, aquests canvis en les maneres i les maneres de produir crearan, així mateix, oportunitats d’ocupació en molts sectors. Milions de treballs a tot el món estan afectats per l’impacte del canvi climàtic. Davant d’això, els sindicats hem d’estar al centre de la lluita per la transició ecològica justa sense deixar ningú enrere i defensant els drets de les treballadores i treballadors. Vet aquí el nostre repte.