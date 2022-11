Una negociació complexa

Actualitzada 09/11/2022 a les 06:19

Divendres vinent, dia 11 de novembre, es commemorarà el final de la Primera Guerra Mundial, que va causar la mort de més de 20 milions de persones, entre militars i civils. I, quant als ferits, s’assoleix una xifra equivalent. Era el primer conflicte de la humanitat que va implicar tantes desgràcies en innombrables famílies dels diferents països implicats. Tot i això, uns anys més tard va esclatar una segona confrontació mundial amb unes conseqüències encara més espantoses. Uns 50 a 70 milions de morts, segons els historiadors. Aquestes dues guerres han marcat una nova època de la humanitat, que es va adonar aleshores que una destrucció total del planeta no era una quimera i que, a més a més, quedava possibilitada per l’aparició d’armes nuclears, de les quals la utilització, si mai fos efectiva, portaria a una erradicació total. Tot i això, el paper de la diplomàcia i de la negociació han permès, després de l’acabament d’aquests dos conflictes, la no-utilització, almenys fins ara, d’aquestes armes de destrucció massiva.Sembla necessari recordar aquesta circumstància en el moment actual, en què ens trobem en una situació que no es pot qualificar de similar, però que presenta alguns punts de comparació, que inciten a la reflexió.En efecte, ara pera ara sembla difícil anticipar com acabarà l’intolerable agressió que el poder rus està portant a terme en contra del poble ucraïnès. Alguns militen per anar fins al final del conflicte i opinen que així s’aconseguirà la derrota total de Putin i dels seus còmplices. Altres, potser més realistes, s’inclinen per una negociació que facilitaria el retorn a la situació anterior. Fan valdre que, almenys parcialment, el segon conflicte mundial va resultar dels termes de l’armistici del 1918, que va generar un sentiment d’injustícia i de càstig immerescut en els ciutadans de l’Alemanya vençuda.Certament, la història no es repeteix. Tot i això, els esdeveniments del passat han de servir de lliçó i la gran dificultat a superar, en l’actualitat, a la vista de les derrotes de l’exèrcit rus, és trobar la solució que garanteixi a Ucraïna mantenir les seves fronteres, tot evitant que, uns anys més tard, l’avui agressor torni a repetir.