Llums de Nadal

Actualitzada 09/11/2022 a les 06:28

ots els comuns hauran de sumar-se a l’estalvi energètic reduint l’enllumenat de Nadal. A Sant Julià de Lòria ja han anunciat una reducció del 50% a partir de mitjanit i una reducció global del 30%. A Encamp reduiran un 50% l’enllumenat, Escaldes el limitarà a les zones comercials, igual que a Andorra la Vella, també amb una reducció del 50%, a la Massana ja han anunciat reduccions i els altres no trigaran gaire a fer-ho. Tot i així, pel que he vist publicat al BOPA, a Sant Julià es gastaran 65.400 euros, tot i que varen quedar algunes partides del concurs desertes, Andorra la Vella invertirà 40.000 euros en la pista de gel i 52.500 euros en l’adquisició d’ornaments per a l’enllumenat de Nadal. I a Canillo s’ha aprovat una despesa de 85.000 euros, tot i la reducció del 30%. No he trobat res a Escaldes, però el darrer any ja es varen destinar 48.500 per a l’actual. I els altres comuns, alguna despesa faran igualment... Algunes empreses i centres comercials ja han anunciat també reduccions en aquesta despesa nadalenca. Fins i tot descartant il·luminar la façana i, encara més, traslladant aquest estalvi a avantatges i descomptes per als clients. Segons han informat des de la Cambra de Comerç, per contribuir a l’estalvi els negocis optaran per decoracions en comptes d’enllumenat. Tot plegat, a banda de ser necessari, estarà molt bé. Jo em demano, però, és realment necessari posar llums per Nadal? No podríem deixar-nos estar de posar llumetes? No crec que passés res per no tenir aquest any ornaments lluminosos. I a les llars particulars es pot fer perfectament un arbre de Nadal sense llums.