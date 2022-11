Puntualització

Actualitzada 08/11/2022 a les 06:17

Responent a la rèplica del cònsol de Rússia d’abans-d’ahir, voldria puntualitzar que personalment no em considero el producte de cap patrocinador. Patrocinador, segons el diccionari, és aquell que inverteix en un projecte, i jo, a la meva edat ja no simbolitzo cap projecte. Jo soc ciutadà andorrà i cònsol d’Ucraïna, i voldria afegir amb orgull i sense falsa modèstia que durant els quinze anys que porto exercint aquesta delegació mai he cobrat ni un euro per cap dels serveis que he prestat ni per cap certificat o document que hagi emès.Puc afegir que, en canvi, el dia a dia de la meva funció em representa una despesa d’uns quants milers d’euros cada any, que desemborso amb complaença i sense estat d’ànima. I que tampoc, en cap moment, he aprofitat aquesta situació per obtenir cap hipotètic benefici.Per finalitzar, vull precisar que en les meves Tribunes, per respecte, mai he citat personalment el cònsol de Rússia, ni molt menys li he suggerit què ha de fer o deixar de fer.Encara no m’han donat mai el Premi Nobel, ni he estat educat segons els mètodes russos.Que cadascú actuï segons la seva manera de fer i obeint la seva consciència.Visca Andorra!, i llarga vida a una Ucraïna lliure i sobirana!