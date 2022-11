Índex de Henley

Actualitzada 06/11/2022 a les 06:14

Fa uns dies llegíem a la premsa nacional que Andorra ha millorat la seva posició a l’Índex de Passaports de Henley respecte al 2021. Així, hem passat de la posició 22 que teníem l’any passat a una bona posició 21 en un rànquing que demostra la bona salut i força del passaport andorrà a l’hora de viatjar, ja que aquest permet fer-ho sense necessitat de visat previ en 168 països. L’índex compta a favor els visats on arrival (a l’arribada) o els tipus eTA (autorització de viatge electrònica), alhora que mostra també els països als quals se’ns requereix visat en viatjar amb passaport andorrà (57 en total: 4 a Oceania, 17 a Àsia, 7 a Amèrica i 29 a Àfrica).L’Índex de Passaports de Henley, fet per Henley & Partners i possible gràcies a les dades proporcionades per l’Autoritat de Transport Aeri Internacional (IATA), ens mostra, sota el criteri de la necessitat o no d’un visat per entrar al territori d’un altre país, quina és la força que té el nostre passaport quan voltem pel món. Al capdavant de l’índex destaquen el Japó en primera posició (amb el passaport del qual es pot viatjar sense requisit de visat previ en els 193 països), Singapur i Corea del Sud en segona posició (192 països) i Alemanya i Espanya en tercera posició (190 països). No ens ha de sorprendre que els Estats membres de la Unió Europea, l’EFTA i la Commonwealth segueixin les posicions següents, també en molts casos compartint posició al rànquing. Si ens fixem en els petits Estats, Malta se situa en vuitena posició (185 països), Islàndia en dotzena (180 països), Liechtenstein en catorzena (178 països), Mònaco en setzena (174 països) i San Marino en vintena (169 països).El reforç del nostre passaport contribueix a facilitar els viatges a particulars i empreses, fet que redunda en benefici de tota la societat andorrana. El Govern d’Andorra ha contribuït en gran mesura a la millora de la posició al rànquing, especialment gràcies a la tasca diplomàtica feta des del Ministeri d’Afers Exteriors, a fi d’aprofundir en aquest àmbit les bones relacions diplomàtiques existents amb molts Estats.