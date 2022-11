La vocació d'acompanyar i donar qualitat de vida a les persones amb dependència

Actualitzada 05/11/2022 a les 06:14

Avui, 5 de novembre, és el Dia internacional de les persones cuidadores de persones grans o en situació de dependència. És un dia important per a tots els professionals que tenim aquesta vocació i dediquem el màxim d’esforços per donar-los qualitat de vida i, sobretot, dignitat.Si ho reflexionem, només fa vuit anys que les Nacions Unides van reconèixer la figura de les persones cuidadores, creant aquesta celebració per sensibilitzar sobre la importància de la figura dels cuidadors professionals i perquè, entre tots, prenguem consciència de la importància d’aquesta feina, ja que les famílies dipositen en nosaltres la confiança per al benestar dels seus éssers més estimats. I per aquest reconeixement que rebem avui vull honrar totes les persones que s’hi dediquen, des del respecte i la humanitat amb què cal desenvolupar la nostra activitat.Els cuidadors som persones que a través del tracte humà, la dedicació i el respecte per les persones grans i dependents les ajudem a fer més fàcil el seu dia a dia, tant com sigui possible. Cada cas és una història personal que ens sacseja, però alhora ens dona forces i ens motiva, en aquesta feina d’acompanyament tan important si tenim en compte la seva situació de persona depenent. Les circumstàncies de cada persona fan que la nostra feina i atenció s’hagin d’adaptar i oferir, així, un servei totalment personalitzat.L’atenció i acompanyament a domicili és una vocació, ja que quan una persona és cuidadora fa tot allò que és a les seves mans per ajudar la persona amb necessitats, amb expertesa però també amb emoció i empatia. El seu somriure i la tranquil·litat de la família són el millor agraïment i reconeixement a la nostra labor silenciosa.Fa més de deu anys que vaig començar com a cuidadora professional. Dedico la meva vida i tots els meus esforços a garantir el benestar de les persones amb necessitats d’un suport assistencial al seu domicili, fet que no seria possible sense la col·laboració i dedicació del nostre equip de professionals especialitzats, que avui també mereixen un reconeixement. Entre tots oferim un acompanyament actiu per proporcionar la millor qualitat de vida a les persones que a causa d’una situació de dependència, sigui temporal o permanent, necessiten supervisió, suport o assistència durant la seva vida quotidiana.I en el dia d’avui m’agradaria, també, agrair a totes les famílies que han fet i fan confiança als cuidadors i cuidadores professionals, ja que som conscients que deriven en nosaltres l’atenció i l’acompanyament d’una mare, una pare, avis o fills. La responsabilitat que sentim envers aquesta confiança és molt gran i ens fa créixer cada dia com a persones i professionals.M’agradaria acabar aquest article amb una reflexió final, ja que de ben segur que els propers anys la figura del cuidador o cuidadora guanyarà molt de pes en l’àmbit social per la gran demanda i necessitat existent, perquè malauradament les famílies no disposen del temps necessari per tenir cura dels seus familiars amb dependència les 24 hores del dia. La població mundial està envellint. Globalment tenim accés a moltes dades que ho demostren, com pot ser l’afirmació de l’OMS que preveu que les persones majors de 80 anys es triplicaran entre el 2020 i el 2050, fins arribar a ser 426 milions de persones al món. I a Andorra també s’està copsant aquesta tendència. Per tant, els cuidadors i cuidadores a mesura que passi el temps passaran a ser una part essencial perquè la població envellida tingui la màxima dignitat, qualitat de vida i acompanyament. Així doncs, agraeixo la commemoració d’avui i la dedico a tots els cuidadors i cuidadores d’Andorra.* Naia Belhuman, Fundadora i directora de Sanno