Hora i hàbits

Actualitzada 03/11/2022 a les 06:21

El debat sobre el tema del canvi d’hora és sempitern en la nostra societat, i compta amb tantes opinions com persones a les quals preguntar. L’ésser humà és un animal diürn i, per tant, és lògic que la pèrdua d’hores de sol la considerem quelcom poc atractiu. Això, però, té ben poc a veure amb el canvi d’hora, és purament una qüestió astronòmica relacionada amb el moviment del Sol i la Terra. Aportar aquesta obvietat a l’article s’explica perquè hi ha gent que insisteix que no està d’acord amb el canvi perquè vol més hores de sol a la tarda malgrat que la inclinació de la Terra no ho permeti. I tampoc té sentit mantenir l’horari d’estiu (amb el sol alçant-se a quarts de deu a l’hivern?!), perquè el que no hi perdem per una banda ho perdem per l’altra. Ja fa temps que ens diuen que, biològicament, l’horari d’estiu no seria bo a l’hivern, ni tampoc ho és gaire a l’estiu mateix... El que segurament seria més beneficiós, també pel suposat estalvi energètic, seria deixar d’una vegada de canviar d’hora i adaptar el ritme de vida al Sol, que és en el fons qui marca el nostre tempo en tot. Hem de recuperar que migdia sigui el moment en el qual el Sol està en el seu punt més alt: és a dir, que a les dotze no siguin la una com a l’hivern ni les dues com a l’estiu. I caldria acompanyar aquest canvi horari amb un canvi d’hàbits que adapti les nostres rutines als ritmes solars amb jornades laborals més condensades, que comencin abans, amb parades més curtes per dinar i que, en conseqüència, ens permetin tenir tarda (a partir de les 12!) amb més llum que no pas ara. El problema no és el canvi d’hora, és anar a deshora amb el sol i no adaptar-hi la vida.