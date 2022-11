'El flautista d'Hamelín-Putin'

Actualitzada 02/11/2022 a les 06:45

La Tribuna d’avui té com a objectiu alertar sobre la massiva desaparició de nens ucraïnesos en el conflicte actual.Dels 970.000 ucraïnesos deportats a Rússia des del començament de la guerra, és primordial denunciar que 210.000 són nens de menys d’onze anys, els quals la majoria estan sols.Per il·lustrar aquest fenomen he escollit el símil amb la llegenda d’El flautista d’Hamelín, que escenificant el rapte dels nens d’un poble va ser l’argument del cèlebre conte dels germans Grimm, com també d’una òpera que amb el mateix nom va escriure Viktor Niessler.És clar que el paral·lelisme s’atura en el fet del rapte dels nens del poble d’Hamelín pel flautista, que va fer el mateix que Putin fa avui amb els nens ucraïnesos furtats. Ara cal esperar que la conclusió d’aquest truculent assumpte pugui tenir un happy end com al conte i els nens puguin ser retornat als seus pares legítims.L’objectiu, més enllà dels motius intrínsecs a la guerra, és la necessitat que té Rússia de pal·liar el seu irreversible problema de població, ja que actualment pateix un forat demogràfic que li fa perdre més d’un milió d’habitants per any a causa del pírric índex de natalitat, i li cal trobar solucions perquè aquest fenomen amb l’enorme magnitud del seu territori el converteix en el país amb menys densitat del món i amb una recessió que a llarg termini l’aboca a la seva extinció.Els soldats morts al conflicte i l’èxode massiu de persones i joves descontents amb la política actual agreugen encara més aquesta propensió.Per pal·liar aquest problema, Putin ha optat per imitar els mètodes de deportació de Stalin als anys trenta i s’ha apropiat fins avui l’estratosfèrica quantitat de 210.000 nens que està extradint a Rússia i Sibèria per regalar a famílies russes que no tenen fills i dissimular així el greu problema demogràfic de la població.Al marge de la importància d’aquest deplorable assumpte cal considerar els descomunals tints de dramatisme que engloba. Us podeu imaginar la vostra reacció si de manera imprevista us allunyessin dels vostres fills sense que ho poguéssiu impedir i se’ls emportessin vers destinacions desconegudes?Més enllà del genocidi que representa hem d’intentar comprendre el drama humà d’aquestes 210.000 famílies, a les quals s’ha privat del més preuat dels seus tresors, els fills.Els organismes internacionals tenen feina. De fet ja han començat a elaborar plans de recerca per recuperar aquests infants quan s’acabi la guerra, programa que es preveu d’extrema dificultat perquè caldrà resoldre cada cas un a un, un treball titànic.De moment em limito a denunciar aquest gravíssim fet que de ben segur que serà un dels objectius majors dels tribunals internacionals que s’ocuparan de restablir totes les irregularitats originades per la guerra.Putin, criminal assassí! De tots els crims que has comès en aquesta horrible guerra aquest és el més abjecte, el més crapulós. Només a un cervell malalt i viperí com el teu se li pot acudir una estratègia monstruosa com aquesta, que provoca la desgràcia de tants innocents. Torna ja els nens que ens has robat!Deu et tingui reservat el més dur càstig de l’infern!*Antoni Zorzano Riera, Cònsol honorari d’Ucraïna al Principat d’Andorra