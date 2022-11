Actualitzada 02/11/2022 a les 05:59

El despatx del cap de Govern va ser la sala on es va dur a terme l’entrevista que avui es publica amb Xavier Espot. Quasi dues hores de conversa en què va voler –i així es va esforçar– enviar missatges contundents amb relació a la tasca que l’executiu ha realitzat durant els últims quatre anys. Una conversa en què es va fer l’ullet més d’una vegada a les eleccions, tot i els intents d’Espot per mantenir la incògnita sobre quan seran els comicis i quan anunciarà la seva candidatura –quelcom que havia d’anunciar després del viatge a Nova York a les Nacions Unides, un període que es pot allargar sine die en el temps.“No som només el Govern de la covid”, defensa Espot en més d’una ocasió durant la conversa. Una idea que és totalment certa, ja que durant els propers comicis es parlarà poc de la pandèmia i molt dels problemes que, potser sí, se’n deriven. De fet, el cap de Govern reconeix en les declaracions que més que el problema de l’habitatge el que ha marcat aquesta legislatura és la pèrdua de poder adquisitiu. Tanmateix, sorprèn aquesta voluntat de marcar distància amb la pandèmia si quan es pregunta sobre qüestions claus com ara la reforma de les pensions acaba sortint la mateixa frase de sempre: “No fa tant estàvem en plena pandèmia.”En qualsevol cas, Espot té raó que aquest no és només el Govern de la pandèmia. Segurament d’aquí al març vinent, quan es posin les urnes, pocs electors aniran a votar amb la covid al cap. El que genera més dubtes, però, és si, estratègicament parlant, això serà positiu o no per a DA.