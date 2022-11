El silenci de la majoria

Actualitzada 01/11/2022 a les 06:32

Volem fer una oposició positiva i constructiva. Volem contribuir a millorar la parròquia d’Escaldes-Engordany. Ho vam dir quan vam jurar el càrrec i ho seguirem insistint. Però la majoria no ens ho deixa fer quan ens amaga el treball sobre projectes cabdals. Com és el cas de l’ampliació de l’Arxiu Històric comunal, que vol dur a terme a través de l’adquisició d’una parcel·la a tocar del pont d’Engordany.Es tracta d’un projecte que els consellers comunals de Demòcrates considerem interessant, i així ho demostra el nostre vot favorable a la darrera sessió de consell de comú. Però aquest vot no eximeix la majoria del seu descuit (voluntari o no) i de no informar-ne la minoria allà on se l’ha d’informar: a les comissions. L’espai on s’han de treballar i debatre temes que afecten el futur de la parròquia, on es poden aportar solucions i propostes des de diferents punts de vista. No pot ser que ens assabentem de l’adquisició d’una parcel·la de 126 metres quadrats edificables, per un cost que s’eleva als 240.000 euros, a 72 hores d’un consell de comú i ja a punt per ser votada.Els consellers de DA representem una part molt important d’Escaldes-Engordany i mereixem, per respecte també a la població, ser informats i poder participar, i més quan són temes relacionats amb el patrimoni de la parròquia. No és aquesta la manera com ha d’actuar un comú i lamentem que la cònsol s’escudi que té molta feina i que no té temps de compartir-nos aquesta informació. Precisament, part de la seva feina és informar-ne.Malauradament, no és aquesta la primera vegada que passa en l’actual mandat. Esperem que sigui la darrera i que, a partir d’ara, puguem treballar plegats sobre els grans projectes.El patrimoni d’Escaldes-Engordany no és ni de la majoria ni de l’oposició, és de tot el poble, i és per tant la responsabilitat dels qui estem al comú de treure’n el millor profit, des d’un debat serè, conjunt i constructiu. Sense silencis ni omissions.* Miquel Aleix, Conseller comunal de Demòcrates a Escaldes-Engordany