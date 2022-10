La inacció “criminal”

Actualitzada 31/10/2022 a les 06:34

El periodista J. J. Benítez explica en un dels seus llibres, Caballo de Troya, que fa milions d’anys una civilització extraterrestre va visitar la Terra i va triar dos Homo sapiens perquè desenvolupessin intel·ligència i fossin la llavor de la raça humana. Ve a ser la versió planetària d’Adam i Eva, perquè aquests dos elegits també van pecar i van trair els seus tutors. No sé si aquesta intel·ligència superior ha tornat a fer un passeig pel nostre planeta. Si ho ha fet, ha pogut verificar que el seu experiment ha estat un fracàs estrepitós, perquè va crear l’espècie animal més destructiva i, per tant, tan poc intel·ligent que només pensa i mata per aquest invent anomenat diner i es despreocupa totalment de la supervivència de tots els éssers vius.Em sobta, i molt, que els nous activistes a favor del medi ambient que aquests dies han ocupat titulars tinguin cognoms tan il·lustres com Disney o Rockefeller, i que les víctimes de les activitats reivindicatives siguin obres d’art. No posaré en dubte -perquè no ho sé- que ho facin amb total convenciment, però no descartaria que, sense saber-ho, siguin manipulats per grans corporacions interessades a promoure noves fonts d’energia i aconseguir uns bons resultats econòmics.Intel·ligència humana? No passarà gaire temps que les màquines ens superaran. Lagarde està aconseguint l’efecte contrari del que buscava el Banc Central Europeu amb el preu del diner, la guerra a Europa té unes víctimes clares i uns altres que s’omplen la butxaca, i per sobre aquest enrenou -inimaginable després de la pandèmia, no l’oblidem tampoc-, persones perta-nyents a la comunitat científica i acadèmica s’han rebel·lat contra la inacció política davant la crisi climàtica i ecològica. Durant dècades els avisos no han estat escoltats, per això han passat a l’acció. Són Scientist Rebellion. En paraules d'António Guterres, secretari general de l’ONU, la manca d’acció dels governants és “criminal”.