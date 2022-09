Actualitzada 01/09/2022 a les 06:29

No, no parlaré de les 201 captures aprovades pel Govern per a la Setmana de caça de l’isard, sinó dels controls dels mossos d’esquadra al costat de la frontera per caçar andorrans amb multes pendents.Si sospites que tens alguna multa pendent a l’Estat espanyol, vigila. A pocs metres de la frontera del riu Runer s’instal·la un control amb dos mossos. Un atura la teva marxa i l’altre comprova si tens alguna multa pendent de radar per excés de velocitat a la xarxa viària catalana.No cal pensar gaire, ja que en aquell moment, si no fas el pagament (amablement t’ofereixen un TPV) poden immobilitzar el vehicle.El que sí que pots fer és presentar posteriorment un recurs davant l’autoritat competent que s’assenyala en la notificació de la sanció, i en el termini especificat, ja que, tot i que els agents asseguren que disposen d’un any per tal de notificar la sanció, segons el reial decret legislatiu 6/2015, en què s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, on es recull el text del règim sancionador (extrem aquest no modificat per la Llei 18/2021, de 20 de desembre), les sancions lleus prescriuen en tres mesos i en sis mesos les infraccions greus i molt greus.Tenint en compte que el termini de prescripció de les multes de trànsit comença a comptar a partir del dia de la seva comissió, és des d’aquell moment que els mossos tenen un període de tres o de sis mesos (segons la qualificació de la sanció) per tal de fer la notificació de la infracció i de la sanció. Si la notificació és posterior, hi ha prescripció, i per tant el cobrament és contrari a dret.El termini d’un any és una altra cosa, és la caducitat del procediment sancionador. Tanmateix, tot i que exposis aquests arguments en el moment de la notificació, probablement no et serveixin de gran cosa, ja que segurament t’imposin la sanció econòmica igualment, però sí que et serviran a l’hora d’interposar el corresponent recurs.