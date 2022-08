'Rentrée' 2022

Actualitzada 31/08/2022 a les 07:27

Aquest estiu ha estat marcat per l’augment del preu dels carburants, de la llum i, consegüentment, del cost de la vida. Aquells que hagin pogut permetre’s el luxe de marxar uns dies de vacances hauran constatat que els preus s’han clarament encarit. Però malgrat la marcada situació d’inflació que estem vivint, aquest estiu ha estat, turísticament, un molt bon estiu. Les notícies, tant de casa nostra com de molts altres destins turístics, han evidenciat l’augment del turisme respecte a l’any anterior, recuperant o augmentant xifres prepandèmiques, sobretot pel que fa a la despesa mitjana per part del visitant o del turista. Aquesta situació és ben contradictòria, tenint en compte les notícies pessimistes pel que fa a l’economia. La gent ha aprofitat els estalvis que es van fer durant els anys de pandèmia? O simplement ha aplicat el carpe diem davant de l’allau d’amenaces que vindran mal dades?I ara ve la rentrée, una època en què habitualment augmenten les despeses de les llars amb estudiants, amb les necessàries compres del material escolar o de les matrícules, uns mesos marcats per unes majors dificultats econòmiques. Enguany, les despeses associades no estan exemptes de les pujades de l’IPC i ja s’han encarit notablement. Com serà aquest inici de curs escolar i els mesos que vindran? Segons els experts, les previsions no són gens favorables: seguiment de la inflació, restriccions energètiques, rescissió o fins i tot una possible crisi immobiliària. Veurem a partir del setembre les habituals complicacions econòmiques? O una major austeritat en els pressupostos de les famílies? Només el temps ens dirà si es compleixen les previsions anunciades, si realment la “fin de l’abondance”, com anunciava fa uns dies el president Macron, serà una realitat. Sigui com sigui, el que sí que m’atreveixo a dir és que per a molts seran uns mesos en què caldrà fer molts esforços per arribar a final de mes.