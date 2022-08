Actualitzada 31/08/2022 a les 06:28

Tots sabem perfectament de la manca de lloc en geriàtrics i d’una llista d’espera que no troba cap lloc en aquests establiments, tot i la necessitat urgent. No tothom es pot fer càrrec de persones amb problemes que necessiten una atenció continuada. Aquest és un tema molt complicat i les persones amb aquestes necessitats necessiten aquests centres. Fan falta, doncs, més centres geriàtrics? Evidentment que sí, no crec que això ho pugui dubtar ningú. Han de ser privats? Evidentment que no, sense descartar mai els privats, doncs en tenen tot el dret. Tot i que és convenient acceptar els privats, ja que no deixa de ser un negoci com qualsevol altre, la mancança a Andorra és de geriàtrics concertats. O sigui, que no s’hagin de pagar particularment, almenys en la seva totalitat. Recordo que el preu mínim està establert en 1.456 euros. Ara que, si mirem les pensions que tenen o tenim, difícilment per molt que se les quedi l’Estat poden cobrir el càrrec dels centres. Quants pensionistes cobren mes de 1.456 euros? A Ordino hi ha una empresa, crec que de Madrid, que vol construir un geriàtric privat. He de dir que no hi estic gens en contra, però d’aquí al fet que el comú d’Ordino cedeixi uns terrenys comunals i construeixi un aparcament de cinc milions d’euros crec que hi va un tram ben llarg... Ara bé, tampoc ho criticaré tot, i si aquesta empresa privada vol fer negoci i el comú d’Ordino la vol ajudar, no estaria de més que alguna de les places d’aquest geriàtric pogués ser concertada. Espero, doncs, que vagin per aquí els trets i que Govern no hagi de dissimular més ni donar cap explicació.