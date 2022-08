Actualitzada 29/08/2022 a les 06:22

Tots devem coincidir que la família és una de les coses més importants que tenim. La família representa aquella unió i perduració dels lligams de sang que ens generen un sentiment de pertinença a un grup. Tot i aquest raonament, les circumstàncies que hem viscut cadascú de nosaltres ens apropen, al llarg de la nostra existència, a un seguit de persones amb les quals arribem a tenir uns lligams tan forts com els que podem tenir amb les famílies. Alguns deveu pensar que, fins i tot, més forts i profunds. Aquests són els amics que omplen la nostra vida. Determinats problemes, o moments, moltes vegades ens són més fàcils de compatir amb els amics. Sovint ens aporten visions més diferents i enriquidores que les de les nostres famílies. I el seu nivell de comprensió o d’empatia pot ser més intens perquè poden arribar a conèixer coses íntimes de nosaltres que altres ni es poden imaginar. Ens divertim amb ells i plorem amb ells. Compartim amb ells i elles els moments més significatius de la nostra vida. I compartim amb ells i elles els seus moments més significatius de la seva vida. De la mateixa manera que hi arribem a compartir quotidianitat i també entorn laboral. I igual que passa amb moltes famílies, també ens deceben a vegades o els defraudem també. Durant molt temps som més a prop i en altres moments som més allunyats. Però si l’amistat és sincera, veritable, aquesta perdura tot i el temps. I és aquella sensació que quan et retrobes no ha passat el temps, i continues amb aquella relació amistosa de la mateixa manera i amb la mateixa intensitat com si el temps no hagués passat. Per tant, les amistats arriben a formar part de la nostra vida i es converteixen, alhora, en part de la nostra família. No aquella de sang, però sí de sentiment i amor. I la seva mort genera un dol i un sentiment de tristesa tan fort com si existís un lligam de sang. En aquest moment perds algú molt significatiu que ha recorregut amb tu una part de la vida i que mai no es tornarà a omplir. Perquè no hi ha dues persones iguals, ni dues amistats iguals. Cada amic, cada amiga ens aporta alguna cosa diferent, alguna peculiaritat diferent, per moltes de què puguis gaudir. Un homenatge a totes les amistats perdudes.