Harvard i la felicitat

Actualitzada 27/08/2022 a les 06:25

Els problemes de la vida quotidiana poden perjudicar el benestar de les persones. Professionals de la prestigiosa Universitat de Harvard van fer un estudi per ajudar les persones a assolir la felicitat amb simples canvis quotidians. El projecte va ser liderat per Tal Ben-Shahar, nascut a Israel, però criat als Estats Units, un professor i escriptor especialitzat en les àrees de la psicologia positiva i lideratge.Aquestes són les claus de la felicitat, segons Harvard:Ser agraït: cal estar agraït amb el que es té. Viure i adonar-se de la fortuna de les coses quotidianes com el menjar, la llar, la família, la feina, les aficions i sobretot la salut. Aquesta activitat s’ha d’incorporar per no ser tan exigent amb un mateix i valorar allò que es va aconseguir amb tant d’esforç.Fer exercici: està confirmat científicament que fer exercici ajuda a tindre una salut mental estable i aporta molta felicitat perquè s’alliberen endorfines que es dirigeixen al cervell. Anar al gimnàs, sortir a caminar o fer un esport és perfecte per relaxar el cos, i amb només 30 minuts diaris és suficient.Ser optimista: “La gran diferència entre perfeccionistes i optimistes resideix que els primers neguen les errades; els segons les accepten amb humilitat”, va assenyalar Tal Ben-Shahar. Ser optimista quan les coses es posen difícils és important per enfrontar les adversitats amb el cap enlaire sense caure en la tristesa i la depressió. Acceptar la derrota és una manera de sortir a buscar altres oportunitats.Ser resilient: després d’un moment dolorós, és molt difícil posar-se dret i continuar endavant. Les persones resilients conviuen amb el seu dolor i aprenen a transformar-lo en quelcom positiu per a les seves vides. Això és necessari per tenir cada dia un nou propòsit i afrontar la rutina amb el millor somriure.Mantenir bones relacions personals: les baralles, malentesos i males maneres de parlar aporten molta energia negativa. És rellevant mantenir un bon vincle amb les persones, ser empàtics i amables.