Actualitzada 19/08/2022 a les 06:16

L’Alba tornava al seu poble per passar-hi uns dies amb el seu noi i fer pública la seva relació.Una nit va quedar amb la seva millor amiga per anar de festa, desgraciadament van posar-li una droga al got que li va fer perdre el coneixement i uns depredadors sexuals van abusar d’ella sense cap pietat.L’endemà del fet es va despertar en una platja sola i sense recordar res.Així de cru, aquest podria ser un fet ben real però és l’inici d’una minisèrie de Netflix, no recomanable mirar abans d’anar a dormir, ja que deixa un regust i un malestar ben amarg i angoixant. De totes maneres, cal dir que la sèrie denuncia alt i clar el que sovint escoltem o veiem a la premsa: noies que acaben sent víctimes de violacions en grup a les sortides de discoteques, d’alguna festa, celebració…En els casos com el de la sèrie, la droga actua d’aliada de l’agressor, la víctima ja ni té l’opció de cridar, defensar-se, l’objectiu és eliminar la consciència de la víctima, anul·lar-la com a persona i poder cometre aquest acte salvatge anomenat violació.I per acabar-ho d’adobar ara es parla de punxades, se’m posa la pell de gallina, totes en algun moment hauríem pogut o podríem ser l’Alba de la ficció. Em venen al cap les nostres filles, nebodes, veïnes, conegudes.Com defensar-se d’aquesta xacra?Sense por, és clar, perquè la por no deixa viure, però també com a societat podem i haurem d’extremar la vigilància i fer moltíssima pedagogia.Els nois i noies tenen dret a sortir de festa, a passar-ho bé, tots ho hem fet. Els animaria, però, a recordar els consells de pares i mestres, repetits fins a la sacietat. “Sou una pinya, un equip, no deixeu ningú enrere, acompanyeu-lo, doneu-li la mà.”Avui mateix la meva neboda em comentava que durant un dia de la festa major de Sant Julià van acompanyar una amiga a casa dels avis, ja que ella mateixa no es veia prou segura d’anar-hi sola, ben fet, vaig replicar-li després d’escoltar-la.Aquesta és una altra manera de dir no a actes cruels i covards totalment imperdonables.No és no i ningú ens farà emmudir!