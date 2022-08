Influències del canvi climàtic

Actualitzada 19/08/2022 a les 06:18

Un altre estiu d’onades de calor mortals demostra la urgència d’una legislació europea sobre temperatures màximes de treball per protegir els treballadors de les conseqüències del canvi climàtic. Els sindicats demanen a la Comissió Europea que actuï després que dos treballadors van morir per un cop de calor a Espanya. A França, on no hi ha una temperatura màxima de treball, 12 persones van morir el 2020 per accidents laborals relacionats amb la calor. Les tragèdies d’aquest tipus seran encara més freqüents sense una legislació sobre les temperatures que no s’han de superar en els llocs de feina. Segons l’OMS, les persones en general treballen millor a una temperatura entre 16 i 24 graus. Un estudi mostra que, quan la temperatura supera els 30 graus el risc d’accidents laborals augmenta entre un 5% i un 7% i, quan supera els 38 graus, la probabilitat d’accidents augmenta entre un 10% i un 15%. Els marejos, els mals de cap i les rampes musculars són signes d’alerta d’estrès per calor que poden provocar vòmits, pèrdua de consciència i, finalment, la mort si no es pren cap acció. Una enquesta d’Eurofound revela que a tota la UE el 23% dels treballadors estan exposats a altes temperatures. Aquesta xifra puja fins al 36% en l’agricultura i la indústria i fins al 38% en el sector de la construcció. No obstant això, una enquesta a afiliats de la CES indica que només uns quants països europeus tenen legislació per protegir els treballadors durant les onades de calor amb una àmplia gamma de valors límit que van des dels 28 fins als 36 graus. Davant la intensificació de la crisi climàtica, la CES demana a la Comissió Europea que tanqui les llacunes en matèria de protecció dels treballadors mitjançant una directiva sobre temperatures màximes. No n’hi ha prou amb l’assessorament, com demostra la situació als Estats Units, on els treballadors precaris són els més vulnerables a la calor i representen el 70% de les morts relacionades amb la calor durant la primera setmana de treball.