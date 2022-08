Aprofitar l'oportunitat

Actualitzada 19/08/2022 a les 06:15

L’FC Andorra va aconseguir dilluns la seva primera victòria al futbol professional amb el cop de cap d’un heroi inesperat, Pau Casadesús, que va donar els tres punts a Oviedo. Segurament, pocs esperaven (o esperàvem, per què mentir) un inici així, conscients del gran salt competitiu que hi ha entre la Primera RFEF i la Lliga Smartbank, però aquest equip ja ha demostrat més d’un cop que li agraden els reptes. Ara bé, fora bo que no ens vinguem amunt tots plegats i l’alegria passi a ser eufòria desmesurada, perquè encara que l’equip tingui ja tres punts al sarró, a Oviedo es va veure que encara hi ha molt marge de millora, especialment en l’àmbit ofensiu, i que els reforços que el director esportiu anunciava la setmana passada que s’estan buscant són més necessaris que mai.Tant de bo l’equip pugés aquesta mateixa temporada a Primera Divisió i el curs vinent vinguessin al país els Barça, Madrid o Atlètic de torn, però s’ha de ser realista i fer que la il·lusió no es converteixi en una exigència desmesurada. La realitat és que l’FC Andorra té un dels pressupostos més baixos i un dels límits salarials més petits de la categoria. Que en el futbol els diners no ho són tot? És evident. Però això ens ha de servir per veure que el que ha de fer l’equip enguany és mantenir-se i començar a consolidar-se al futbol professional. I un cop s’aconsegueixi això ja serà el moment de veure fins on es pot arribar.La gent del país té ganes de futbol de nivell, es va veure durant el tram final de la temporada passada a la Primera RFEF i s’està veient aquest estiu, amb un miler de persones que ja han decidit fer-se abonades de l’FC Andorra en tot just deu dies de campanya. I això s’ha d’aprofitar, perquè ha costat molt guanyar-se aquesta oportunitat. No fa gaire, quan l’equip transitava per l’infrafutbol, que en diuen, de les categories inferiors de Catalunya, tot just hi havia 30 o 40 persones, tirant llarg, a la Borda Mateu, i la gran majoria eren directius, familiars dels jugadors i periodistes. Ara, això ha canviat, i s’ha d’agafar el guant, perquè ja s’ha vist amb l’exemple del bàsquet i el MoraBanc Andorra, que amb l’excusa de l’esport la pilota pot donar molts més beneficis al país.