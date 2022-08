L'agost universitari

Actualitzada 17/08/2022 a les 06:11

Avui, dimecres, s’inaugura a la ciutat de Prada de Conflent, en territori francès, la 54a Universitat Catalana d’Estiu, a la qual participa, des de fa uns 35 anys, Andorra gràcies a la labor immillorable de la Societat Andorrana de Ciències. Enguany, la Diada d’Andor­ra, capitanejat per aquesta associació, se celebrarà dissabte vinent i analitzarà les possibilitats de creació de grans àrees, en el nostre cas als Pirineus, que facilitarien el desenvolupament de nous projectes econòmics potents i viables en el marc de la globalització en la qual estem immersos. Per tant, un temari que ens hauria de portar a noves col·laboracions amb els nostres veïns més pròxims, tant del Sud com del Nord, amb la finalitat de trobar el nostre lloc en un món cada dia més competitiu.Més enllà de la Diada d’Andorra, la Universitat ofereix un ampli ventall d’altres activitats, que van des de la literatura, música, o sigui l’art, fins a les ciències qualificades de dures.Mereix, al meu parer, menció a part l’àrea del dret, que es dedicarà a l’estudi dels conceptes de democràcia, minories i drets fonamentals. És innegable, i ho podem lamentar, que aquestes nocions, en els últims anys, han perdut de la seva força. Es difonen cada dia més pensaments i opinions que posen en dubte el degut fonament d’aquests valors. I no únicament, com ho podríem imaginar, en països d’una tradició cultural i política diferent de la comuna europea, però també en el si d’estats que van lluitar per la implementació d’aquests drets i la seva inscripció en diferents instruments jurídics nacionals i internacionals. No és exagerat afirmar que assistim a un retrocés dels valors democràtics, que ens ha d’interrogar i també preocupar.Ara bé, com ja s’ha dit, l’UCE no es limita a aquest àmbit, sinó que compta amb nombrosos tallers dedicats a promoure i defensar la llengua i la cultura catalana, tant en l’àmbit econòmic com en el filosòfic o encara en el de les ciències de la natura i de la salut. En resum, uns dies d’estudi i d’anàlisi d’alt nivell, de les quals les conclusions no s’haurien de cenyir a l’àmbit exclusivament universitari però que haurien de transcendir en l’elaboració de les futures polítiques públiques.