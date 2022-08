No importa si em creus o no

Actualitzada 14/08/2022 a les 06:26

Ho vaig dir no fa gaire, però crec que paga la pena tornar-ho a dir. Al canvi climàtic li importa ben poc si tu te’l creus o no. El canvi climàtic fa la seva sense necessitar l’atenció de ningú. El canvi climàtic no busca el ‘like’ fàcil. De fet, si el canvi climàtic fos una persona estic bastant convençut que no tindria ni xarxes socials. Seria més d’aquella gent que diu frases tan depriments com: ‘jo estic aquí per viure la vida, perquè què és la vida si no són experiències?’. En definitiva, podríem dir que el canvi climàtic és un irreverent a qui li és absolutament igual tot. És el que té la ciència, que funciona encara que no te la creguis. Però justament per això hem d’actuar, perquè encara que no hi creguis les afectacions del canvi climàtic són presents. Poso un altre exemple: abans que es tingués ple coneixement de la força de la gravetat, les coses queien a terra. I els que pensaven que Plató o Aristòtil (els primers que van formular teories sobre la gravetat) estaven equivocats, no deixaven la cistella de la compra a l’aire, justament perquè sabien que cauria tot. Per tant, encara que tu no et creguis allò que els experts et diuen -fins i tot si estan equivocats, com ho estaven, fins a un cert punt, Plató o Aristòtil- és important que, en una acció de fe cega, actuïs.Diu el director de FEDA, Albert Moles, que és moment de viure petites incomoditats per fer esforços solidaris. Ens diu que o ho fem, i estalviem un 15% de l’energia del país, o es poden arribar a viure talls de llum puntuals a Andorra durant l’hivern. Tornem al mateix, potser no creus en el canvi climàtic, però encara que sigui per una qüestió d’interès propi, ens interessa actuar.Els valents que baixen a Barcelona aquests dies -i no són valents per les cues sinó per la calor- saben perfectament que el que s’està vivint és absolutament anormal. I això no vol dir que, pot ser, d’aquí a un parell d’estius no veiem que la cosa s’ha tornat a normalitzar. O potser el proper hivern tenim una gran nevada. Però aquestes anomalies no ens poden fer perdre de vista la tendència en la qual ja fa molt de temps que ens hem endinsat. El planeta s’escalfa i això tindrà afectacions directes en el nostre dia a dia.