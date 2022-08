Aire, que vol dir vent

Actualitzada 11/08/2022 a les 07:23

Hores d’ara, la web (https://www.ea-essentialair.com/ea-air/ha), publicitada amb grans tanques al carrer, ha circulat com la pólvora. Ens volen vendre aire d’Andorra. D’Ordino, en concret, aprofitant el segell de reserva biosfèrica. Si es tracta d’una presa de pèl, cal reconèixer que ho han fet molt bé i que s’han gastat els duros a confegir una pàgina web amb prou elements de versemblança –si admetem, això sí, que el món ha perdut definitivament l’oremus. Se’ls ha de reconèixer la traça a l’hora de vendre el producte, encara que ens aixequin la camisa. I si és una estratagema promocional immobiliària, maleïda la gràcia. Tradueixo un fragment (la pàgina està en anglès, només): “Amb els nivells de pol·lució en alça arreu del món, i veient com la gent pateix per la manca d’aire net, el nostre equip d’EssentialAir va tenir la idea de proporcionar aire pur embotellat des del Principat d’Andorra per als ciutadans globals.” De moment, les ampolles (un prodigi tecnològic, sembla ser) encara no són a la venda, però ja hem vist la imatge de joves ben plantats i uniformats baixant d’un helicòpter a un cim del país per fer controls de qualitat i assegurar un excel·lent producte. En català sempre hem fet servir la imatge de vendre aire –o vendre fum– per expressar la futilitat de les accions. Però encara no superen la proesa de Piero Manzoni, que el 1961 va envasar noranta llaunes plenes de la seva femta. Trenta grams de Merda d’Artista per llauna. Per la darrera que va sortir al mercat de l’art en van pagar 275.000 euros. Supereu això, ventilats.