Un dels divertimentos de l’estiu –innocu i frívol, però que tothom s’ha mirat amb fruïció– és un globus terraqüi digital i interactiu, on, a mesura que vas fent zoom, t’apareixen els personatges notables associats al lloc. L’adreça, https://tjukanovt.github.io/notable-people. Com és evident, el concepte de la celebritat és relatiu. I és clar: el primer que hem fet és mirar qui són els andorrans famosos, a veure quants en coneixem i si hi ha motius especials d’orgull nacional. D’entrada, hom pot comptar que fer una relació d’aquestes característiques, que és d’abast universal, no ha de ser gens senzill, i se’n deixaran molts pels camins. O, dit d’una altra manera, no ho són tots els que hi són ni hi són tots els que hi haurien de ser. Molts els cridats, pocs els escollits, etcètera. A veure. D’entrada, amb la primera visualització del planeta, ja veus que a Galícia surt Franco. Malament rai, però és cosa de l’algoritme. I a Andorra? En tenim tretze. Per ordre protocol·lari, Canillo: Sofie Juárez i Xavier Capdevila. A Encamp, Jordi Torres. A Ordino, Manel Pelegrina, Joan Toscano i –ehem– Anton Fiter i Rossell. A la Massana, Roger Vidosa. A Andorra la Vella. Òscar Sonejee, Marc Vales i Víctor Rodríguez. A Sant Julià, Òscar Ayala i, òbviament, Òscar Ribas. I, en solitari, un únic escaldenc, Sergi Moreno. De la llista –i penso que en general estic ben informat– només en sé de tres. Tres de tretze. No cal ser un científic de coets per adonar-se que hi ha un biaix escandalós en favor dels esportistes. La intenció és bona, però necessita millorar.