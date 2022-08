Allargar per allargar

Actualitzada 10/08/2022 a les 06:35

Andorra començar a encaminar-se, cada cop de forma més clara, cap a uns comicis que seran a final d’any o a principi del proper. Desembre o gener, segons l’agilitat de l’executiu, i del Consell General, a tenir enllestits els pressupostos del 2023. El ministeri de Finances fa setmanes que colla tothom per tenir totes les dades per començar a quadrar números. És normal. A partir d’aquí començarà una partida d’escacs en què les formacions lluitaran per instaurar missatges en l’imaginari col·lectiu per captar el major nombre de votants indecisos. La situació de l’habitatge, el poder adquisitiu o la inflació seran els missatges del Partit Socialdemòcrata. La moderació, la bona gestió o la capacitat de pactar, els missatges de les formacions que formen part de l’actual Govern. Són interessants les paraules que va dir el cap de Govern, Xavier Espot, la setmana passada a AINA. Demanava una petita treva als partits de la coalició durant la campa­nya. No tirar-se els plats pel cap quan s’havia treballat de forma conjunta durant quatre anys, recordava. Fins i tot va estendre la mà a possibles pactes de Govern encara que s’aconsegueixin majories prou àmplies per governar en solitari.Demanava, però, Espot esperar per saber la data de les eleccions que estigui “encarrilada” la legislatura. Que queden encara moltes lleis per aprovar per culminar el projecte polític, com ara una reforma fiscal, remarcava el cap de Govern. Com a la vida, allargar les coses més del compte no surt a compte. Voler tancar carpetes a correcuita potser no val tant la pena quan la precampanya pot acabar tenyint aquests dossiers i encara menys si hi haurà elements de la propera legislatura, de gran transcendència, que a la força poden obligar a reobrir carpetes.Andorra fa olor d’eleccions i quan aquestes dinàmiques entren en joc governar pot ser encara més difícil del que ja acostuma a ser.